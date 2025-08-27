Önvezető robot teheti olcsóbbá az ételrendelést

A kaliforniai Robomart új szállítórobotot mutatott be, a legújabb generációs járgányával szeretné olcsóbbá és hatékonyabbá tenni az ételek házhoz szállítását az éttermek számára. Az RM5 modellje tíz külön nyitható és zárható ételrekesszel rendelkezik, azaz egy menetben akár tíz rendelés teljesítésére is képes, maximum 227 kilónyi áruval terhelhető.

Egyszerre akár tíz rendeléssel is útnak indítható az önvezető Robomart RM5 ételkiszállító robot

Fotó: Robomart

A Robomart szerint ez a megoldás nemcsak gyorsabb, de fenntarthatóbb is lehet az emberi futárok alkalmazásánál. A cég üzleti modellje az Uber Eats-éhez és a DoorDash-éhez hasonló, de egy nagy különbséggel: minden rendelésért 3 dolláros fix szállítási díjat számít fel. Ezzel a lépéssel a startup jelentősen olcsóbb alternatívát kínálhat a fogyasztóknak, akik gyakran rejtett díjakkal és magasabb árakkal szembesülnek más platformokon.

Olcsóbb és gyorsabb lehet a robotos ételszállítás

A vállalat még idén elsőként a texasi Austinban indítja el szolgáltatását, helyi üzletek és éttermek csatlakozhatnak a Robomart applikációhoz. A céget alapított Ali Ahmed szerint ez a fajta kiszállítás a jövő, a klasszikus ételfutárok alkalmazásához képes akár 70%-kal is olcsóbbá teheti a házhoz szállítást.

A férfinak van rálátása az ügyre, korábban futárcéget vezetett, és a munkaerőköltség miatt állandó problémát jelentett a nyereséges működés elérése.

Persze fontos látni, hogy a Robomart önvezető ételszállító robotja biztosan nem olyan rugalmas és alkalmazkodó, mint egy emberi futár, ami jelentősen csökkenti a bevethetőségét. A valóság talaján maradva a cég robotja inkább csak arra jó, hogy bizonyos környékeken terítse az árut, biztosan nem tudja teljesen kiváltani a futárokat, de ettől még lehet hasznos és üzletileg sikeres.

