Ez az európai mesterséges intelligencia nem lopja az adatokat, mégis kihívás elé állítja a legnagyobbakat

A Mistral AI története három fiatal európai kutatóhoz köthető, akik korábban a Google DeepMindnál és a Meta AI-nál dolgoztak. Úgy látták, hogy a mesterséges intelligencia területén túlságosan nagy az amerikai dominancia, ezért létrehoztak egy olyan vállalatot, amely nyílt, európai alternatívát kínál.

Az indulás után rekordösszegű, 113 millió dolláros befektetést kaptak, majd újabb százmilliók érkeztek, így a cég értékelése rövid időn belül a több milliárd dollárt is elérte. Ma a Mistral értékét több mint 6 milliárd dollárra becsülik, ami példátlan teljesítmény egy mindössze néhány éve működő startup esetében.

Nyílt forráskód és technikai előnyök

A Mistral filozófiája az, hogy modelljeinek egy részét nyílt forráskóddal, ingyenesen elérhetővé teszi a fejlesztők és kutatók számára. Ez gyorsabb innovációt és szélesebb körű felhasználást tesz lehetővé. A legismertebb modellek közé tartozik a Mistral 7B és a Mixtral 8x7B, amelyek rugalmasan alkalmazhatók különféle kutatási és ipari célokra.

Emellett a cég fejlesztett prémium, fizetős szolgáltatásokat is, amelyekkel vállalatok használhatják a legerősebb nyelvi modelljeiket API-n keresztül. A Le Chat nevű chatbotjuk különösen gyorsaságával tűnt ki, egyes feladatokat sokkal gyorsabban old meg, mint az amerikai riválisok eszközei. A Magistral nevű érvelésre is képes modelljük szintén figyelmet keltett, amikor megjelent.

Partnerek és támogatók

A Mistral mögött nemcsak kockázati tőkebefektetők állnak, hanem olyan nagyvállalatok is, mint a Microsoft, az Nvidia és az IBM. Stratégiai együttműködéseket kötöttek több európai iparági szereplővel, köztük hírügynökségekkel és logisztikai cégekkel is. Emellett Párizs közelében épül egy GDPR-kompatibilis adatközpont, amely szintén a Mistral európai identitását erősíti.

A cég vezetője, Arthur Mensch többször hangsúlyozta, hogy az AI Európa számára legalább akkora jelentőséggel bír, mint valaha az elektromosság bevezetése. Ha a kontinens nem épít ki saját infrastruktúrát, teljesen másokra lesz utalva.