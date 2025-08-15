Fizetnek a fiatalok, hogy munkát színlelhessenek

A nyugati világban még kevesek által hallott jelenségről számolt be a BBC. Kínában a fiatal felnőttek munkanélkülisége meghaladja a 14%-ot, a gazdasági lassulás miatt pedig hiába kopogtatnak a cégeknél. A munka világába sikertelenül belépni próbáló fiatalok egyre inkább egy új boldogulási módszerhez nyúlnak: fizetnek azért, hogy irodában tölthessék a napot.
Dongguan városában a 30 éves Shui Zhou napi 1400 forintnak megfelelő 30 jüant ad ki a Pretend To Work Company („Színlelj Munkát Vállalat”) nevű cégnek, ahol öt másik „kollégával” dolgozik együtt – valójában álláskereséssel, készségfejlesztéssel, a hobbijaikkal foglalkoznak. A férfinek tavaly ment csődbe az ételipari cége, azóta nem talált munkát.
Efféle szolgáltatások már Sencsenben, Sanghajban, Nankingban, Wuhanban, Csengduban és Kunmingban is megjelentek. A bérelhető irodák általában teljesen felszereltek számítógépekkel, internettel, tárgyalókkal, teakonyhával. A napi 30–50 jüanos (1400-2400 forintos) díj időnként ebédet, kávét, rágcsálnivalót is tartalmaz.
A bizarr munkaszínlelési jelenség mögött egyszerre húzódik meg a társadalmi elvárásoknak való megfelelés és a személyes motiváció fenntartása.
A munka színlelése egy védőburok a fiatalok számára, amivel távolságot tudnak felvenni a társadalom fősodratához tartozókkal szemben, lélegzethez juthatnak
– mutatott rá a pszichológiai gyökerekre Dr. Biao Xiang, a német Max Planck Intézet szociális antropológiai igazgatója.
Egyes fiatalok – mint a 23 éves Xiaowen Tang – fotókat küldenek az „irodai munkájukról” egyetemüknek, hogy igazolják gyakornoki státuszukat. A fiatal nő valójában regényeket ír zsebpénzért a bérelt irodában.
A Pretend To Work Company-t vezető Feiyu (álnév) szerint ő „nem munkaállomást, hanem méltóságot árul”. Sokan itt találják meg a közösséget, amit a valódi munkahely nyújtana, mások pedig új készségeket tanulnak, hogy előbb-utóbb valódi állást szerezhessenek.
A színlelt munkahely hamis keretek között kínál lehetőséget arra, hogy a fiatalok megtartsák az önbecsülésüket, a társadalom hasznos tagjainak érezzék magukat. Mindeközben remélik, hogy hamarosan ténylegesen állást találnak majd, nem kell többé illúzióban élniük, adott esetben hazudniuk másoknak.
