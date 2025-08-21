Élő adásban kínoztak halálra egy francia férfit

Mostanra hírhedtté vált a piacvezető Twitch élő közvetítéses szolgáltatással rivális Kick arról, hogy szinte mindent elnéz az alacsony színvonalú tartalomkészítőinek, és most minden eddiginél nagyobb botrány tört ki emiatt. Augusztus 18-án élő adásban, álmában elhunyt egy francia tartalomkészítő, miután két társa már hosszú ideje kínozták a nézettségért.

Hónapok óta rabszolgaként bántak a Jean Pormanove néven ismert, francia streamerrel

Fotó: Jean Pormanove / Instagram

A közönség által Jean Pormanove néven ismert, 46 éves Raphaël Graven már hónapok óta lényegében a Naruto és Safine becenéven futó streamerek rabszolgája volt. A közös élő közvetítésekben többek közt többször megütötték, fojtogatták, mérgező anyagokat itattak vele, napokon keresztül nagy hagyták aludni, meglőtték paintballal, legkülönfélébb megaláztatásokban részesítették.

Szívbeteg is volt, végül álmában halt meg, miközben a másik streamerek éppen egy 10 napos, maratoni élő adást csináltattak vele.

Hónapok óta kínozták a francia streamert

A francia hatóságok eljárást indítottak, és ezúttal talán veszik a fáradtságot, hogy kezdjenek valamit a férfi kínzóival. Nem ez az első nyomozás, a Gravent rabszolgaként tartott streamereket idén januárban már őrizetbe vették az élő adásokban látott visszaélésekért, de gyorsan kiszabadultak, aztán pedig minden folyt tovább a régi medrében.

Clara Chappaz, a digitális ügyekért és mesterséges intelligenciáért felelős miniszter bírálta a Kick tétlenségét, amely szerinte hónapokon át engedte a nyilvános megalázásokat. Nem csak a két kínzó számíthat felelősségre vonásra, de a Kick ellen is vizsgálat indult a francia médiatörvények, gyerekvédelmi törvények megsértése miatt.

A Kick kitiltotta a két emberkínzót, együttműködik a hatóságokkal a különféle vizsgálataikban. Állítása szerint vizsgálatot indított, hogy a francia nyelvű moderációját végzők miért nem léptek közbe.

A Kick nagyköveteiként funkcionáló Adin Ross streamer és Drake rapper már értesültek a tragédiáról, és jobb ötlet híján közösen kifizetik Graven temetésének a költségeit. Ross súlyos következményeket szeretne látni, véleménye szerint nem úszhatják meg épp bőrrel a haláláért felelős streamerek.