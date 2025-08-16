Újfajta fülhallgató, amivel biztonságos a zenehallgatás közlekedés közben is

A Shokz OpenRun Pro 2 a csontvezetéses fülhallgatók legújabb generációját képviseli, kifejezetten azok számára, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni a zenehallgatás és a környezeti biztonság között. A városi közlekedés, a szabadtéri edzések vagy akár a hosszabb túrák során fontos, hogy a felhasználó hallja a közeledő járművek, kerékpárosok vagy más veszélyforrások zaját. Ezt a nyitott kialakítás tökéletesen lehetővé teszi, miközben minőségi hangzást nyújt, így nem kell választani a biztonság és a szórakozás között.

A Shokz Open Run Pro 2 fülhallgató különleges módon tölti meg zenével a fejünket.

Kialakítás és kényelem – könnyű, stabil, észrevétlen

A Shokz OpenRun Pro 2 ultrakönnyű, titánból készült kerettel rendelkezik, ami , amely rendkívüli rugalmasságot és tartósságot biztosít. A súlya alig érezhető, és a fejformát követő ív stabilan tartja a helyén még intenzív mozgás közben is. A csontvezetéses technológia miatt a hangátviteli egységek az arccsont fölé kerülnek, így a hallójárat teljesen szabadon marad. Ez a kialakítás nemcsak biztonságosabb, de hosszú távon kényelmesebb is, mivel megszünteti a hagyományos fülhallgatók által okozott nyomást és irritációt.

Az IP55-ös víz- és porállósági minősítés révén az eszköz bátran használható esőben, poros környezetben vagy intenzív edzés során is. Ez a tartósság és megbízhatóság sportolóknak és aktív életmódot folytatóknak egyaránt vonzó.

Hangminőség – a csontvezetéses fülhallgató új szintje

A füles PremiumPitch 2.0+ technológiája tiszta, részletgazdag hangzást biztosít. A magas hangok élesek, a középtartomány kifejezetten tiszta, és a basszus is mélyebb a korábbi modellekhez képest.

A nyitott fülű kialakítás természetesen korlátozza a mélyhangok erősségét, de a hangzás így is kiegyensúlyozott, és a célcsoport számára – főként sport és podcast-hallgatás közben – bőségesen kielégítő.

Telefonhívásoknál a beépített dupla zajszűrős mikrofon jól teljesít, kiszűri a háttérzaj jelentős részét, így még forgalmas városi utcákon is érthető marad a beszéd.

A biztonság előnyei – hallani a külvilágot

Ennek a kialakításnak több előnye is van.

Először is nem fedi el a fület, így nyáron a melegben nem izzad be alá az ember. Kutatások is kimutatták már, hogy mivel az ember a fülén keresztül is hűti magát, melegben, vagy edzés közben, ha fülünket letakarjuk, sokkal hamarabb izzadni kezdünk. Ez persze lehet, hogy jó akkor, ha mondjuk eleve az izzadás a cél edzés közben, de általában kissé kényelmetleen lehet. Másodszor egy ilyen füles használata megakadályozhatja a fülbetegségek kialakulását, ugyanis a manapság használt, fülbedugós verzók egyrészt higiéniai kockázatot is jelenthetnek, ha nem megfelelő időközönként tisztítjuk a fülpárnáikat, de gyakori használat mellett, mivel megakadályozzák a levegő szabad áramlását a füljáratokban, a fül elzsírosodását is okozhatják. A kialakítás legfontosabb erénye, pedig hogy használat közben a felhasználó továbbra is hallja a környezeti zajokat. Ez különösen előnyös lehet például városi futásnál, mert ilyenkor a zene hallgatása közben is hallható a közeledő autó vagy villamos. Kerékpározás közben pedig észlelhető a mögöttünk jövő jármű vagy csengő biciklis. De csoportos edzésnél is használható, mert így kommunikálni lehet anélkül, hogy le kellene venni a fejhallgatót és úgy egyáltalán, ez a rendszer növeli az általános biztonságérzetet, mert nem szigetel el minket a külvilágtól

Akkumulátor és töltés – gondtalan használat

A füles már természetesen USB-C csatlakozót használ, ami egy pumidugó alá van rejtve. Egyetlen feltöltéssel akár 10 órás működést kínál, ami bőven elég több edzéshez, munkanaphoz vagy hosszabb kiránduláshoz. A gyorstöltés funkció különösen praktikus: mindössze 5 perc töltéssel 1,5 órányi lejátszás érhető el. Ez a funkció sok kellemetlenségtől mentheti meg a felhasználót, ha indulás előtt derül ki, hogy az eszköz lemerült.