Újfajta fülhallgató, amivel biztonságos a zenehallgatás közlekedés közben is

A Shokz OpenRun Pro 2 a csontvezetéses fülhallgatók legújabb generációját képviseli, kifejezetten azok számára, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni a zenehallgatás és a környezeti biztonság között. A városi közlekedés, a szabadtéri edzések vagy akár a hosszabb túrák során fontos, hogy a felhasználó hallja a közeledő járművek, kerékpárosok vagy más veszélyforrások zaját. Ezt a nyitott kialakítás tökéletesen lehetővé teszi, miközben minőségi hangzást nyújt, így nem kell választani a biztonság és a szórakozás között.
A Shokz OpenRun Pro 2 ultrakönnyű, titánból készült kerettel rendelkezik, ami , amely rendkívüli rugalmasságot és tartósságot biztosít. A súlya alig érezhető, és a fejformát követő ív stabilan tartja a helyén még intenzív mozgás közben is. A csontvezetéses technológia miatt a hangátviteli egységek az arccsont fölé kerülnek, így a hallójárat teljesen szabadon marad. Ez a kialakítás nemcsak biztonságosabb, de hosszú távon kényelmesebb is, mivel megszünteti a hagyományos fülhallgatók által okozott nyomást és irritációt.
Az IP55-ös víz- és porállósági minősítés révén az eszköz bátran használható esőben, poros környezetben vagy intenzív edzés során is. Ez a tartósság és megbízhatóság sportolóknak és aktív életmódot folytatóknak egyaránt vonzó.
A füles PremiumPitch 2.0+ technológiája tiszta, részletgazdag hangzást biztosít. A magas hangok élesek, a középtartomány kifejezetten tiszta, és a basszus is mélyebb a korábbi modellekhez képest.
A nyitott fülű kialakítás természetesen korlátozza a mélyhangok erősségét, de a hangzás így is kiegyensúlyozott, és a célcsoport számára – főként sport és podcast-hallgatás közben – bőségesen kielégítő.
Telefonhívásoknál a beépített dupla zajszűrős mikrofon jól teljesít, kiszűri a háttérzaj jelentős részét, így még forgalmas városi utcákon is érthető marad a beszéd.
Ennek a kialakításnak több előnye is van.
A füles már természetesen USB-C csatlakozót használ, ami egy pumidugó alá van rejtve. Egyetlen feltöltéssel akár 10 órás működést kínál, ami bőven elég több edzéshez, munkanaphoz vagy hosszabb kiránduláshoz. A gyorstöltés funkció különösen praktikus: mindössze 5 perc töltéssel 1,5 órányi lejátszás érhető el. Ez a funkció sok kellemetlenségtől mentheti meg a felhasználót, ha indulás előtt derül ki, hogy az eszköz lemerült.
Az OpenRun Pro 2 a sportolók és aktív felhasználók igényeire lett szabva. Könnyű súlya, stabil illeszkedése és vízállósága miatt futásnál, kerékpározásnál, túrázásnál és konditermi edzésnél egyaránt jól teljesít. A nyitott fülű kialakítás miatt a zene nem vágja el a felhasználót a környezetétől, ami a biztonság mellett szociális előnyökkel is jár – csapatsportoknál például a kommunikáció zavartalan marad. A gyártó egyébként teljesen vízálló verziót is készít, amit úszás közben is használhatunk.
A Shokz OpenRun Pro 2 kiváló választás mindazok számára, akiknek a biztonság és a kényelem ugyanolyan fontos, mint a zenehallgatás élménye. Hangminőségben természetesen nem versenyez a legjobb zárt fejhallgatókkal, de a célja nem is ez: olyan megoldást kínál, amely egyszerre nyújt szabadságot, biztonságot és kényelmet. 75 000 forintos árát tekintve a prémium sportheadsetek közé tartozik, de a felhasználói élmény és a tartósság igazolja a befektetést.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!