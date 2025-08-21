Ilyen csak legmenőbb gamer számítógépekben lesz

Nem csak a legújabb videójátékos bejelentésekről szól a vasárnapig tartó Gamescom, a hardveres újdonságok sem kerülték el a játékkiállítást, a konzolos és a számítógépes gamerek számára is tartogatott meglepetéseket a show.

Gamer csemege az ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB vízhűtő. Enyhén mozgatható is oldalirányban a kijelzője

Fotó: ASUS

Az egyik leglátványosabb hardvernek az ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB vízhűtő bizonyult, ez a legnagyobb teljesítményű számítógépes processzorokat is képes tolerálható hőfokon tartani a hosszúra nyúló játék közben.

Ezt persze más termékek is elmondhatják magukról, de azokra nem került 6,67 hüvelykes, ívelt AMOLED-kijelző.

A panel nem csak a kihasználtságokhoz, hőfokokhoz, feszültségekhez, vagy fordulatszámokhoz hasonló rendszeradatok megjelenítésére képes, hanem animációk és videók is lejátszhatóak rajta. A hozzá tartozó szoftverrel a kijelző tartalma szabadon menedzselhető, akár osztott képernyős üzemmódban is.

Gamer teljesítmény, gamer esztétika

Az ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB az Intel LGA 1851/1700 és az AMD AM5/AM4 foglalatokkal kompatibilis, a 400 mm-es csövezése pedig széles körű házkompatibilitást biztosít. A radiátor 394×140×32 mm-es, három ARGB-világítású és 120 mm-es ventilátorral rendelkezik, amelyek 71,44 CFM légáramot biztosítanak mindössze 39,6 dB zajszint mellett.

A gamer számítógépek cicomázásának ezen foka természetesen nem olcsó mulatság. Az Amazonon már felbukkant a processzorhűtő, a teljes ajánlott fogyasztói ára sokkoló 390 font, durván 179 ezer forint.

