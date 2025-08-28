Mintha petárda robbant volna mellette: majdnem összecsinálta magát a játékos

Továbbra is szedi az áldozatait a csúcs videókártyákon az elmúlt években alkalmazni kezdett 12VHPWR áramcsatlakozó, de kivételesen más jellegű meghibásodás miatt került a reflektorfénybe egy NVIDIA GeForce RTX 5090. Ez a jelenleg kapható legerősebb videókártya, itthon jóval bruttó egymillió forint felett kezdődik, a tehetős gamerek mellett egyes profi tartalomkészítők veszik.

Szó szerint felrobbant a gamer videókártyán lévő kondenzátor

Fotó: RoboDogRush / Reddit / WCCFtech

Most egy redditező szokatlan és kirívó esetről számolt be: éjjel kettőkor éppen videót szerkesztett, mikor egy petárda robbanására emlékeztető zajt hallott a számítógépház irányából, a váratlan meglepetéstől majdnem összecsinálta magát. A robbanással párhuzamosan elsötétült a monitor, szikrákat is látott a gépházban, füst és elektromos égés szaga árasztotta el a szobát.

Színpadias halált halt a gamer videókártyája

A számítógép belsejét jobban szemügyre véve rögtön megtalálta a probléma forrását: felrobbant a PNY GeForce RTX 5090 ARGB OC videókártyájának egyik áramcsatlakozó melletti kondenzátora, még a felette lévő hűtőborda lamelláit is elhajlította.

A számítógépének más baja szerencsére nem esett, az amerikai PNY pedig garanciában kicserélte a millió forintos videókártyáját, így megoldódott a redditező problémája.

A felrobbanó kondenzátor kirívó és szokatlan, ezek a komponensek általában csendben szoktak elhalálozni. Valószínű, hogy teljesen egyedi esetről van szó, átcsúszott egy hibás komponens a PNY beszállítójának a minőségbiztosításán, de persze nem szeretnek ilyen incidensekkel a hírekbe kerülni a gyártók.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!