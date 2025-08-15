2,5 milliárd Gmail-fiók van veszélyben – így védekezhetünk a támadások ellen

A Gmail a világ egyik legnépszerűbb e-mail szolgáltatása, több mint hárommilliárd felhasználóval. Egy friss kiberbiztonsági jelentés szerint ebből mintegy 2,5 milliárd fiók lehet potenciálisan veszélyben a kibertámadások új hulláma miatt. A szakértők szerint a támadások célja legtöbbször a személyes adatok, belépési információk és pénzügyi hozzáférések megszerzése.

Szinte minden Gmail-fiók veszélyben lehet.

Fotó: Schutterstock

A támadók egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, köztük adathalász e-maileket, jelszófeltörő programokat és kompromittált alkalmazásokat. Ezek sokszor olyan ügyesen vannak megfogalmazva és kivitelezve, hogy a gyanútlan felhasználók könnyen bedőlnek nekik.

Hogyan támadnak a kiberbűnözők?

A jelentések szerint a támadások fő csapásirányai az adathalászat és a gyenge jelszavak kihasználása. Az adathalász e-mailek gyakran hivatalosnak tűnő feladóval érkeznek, és sürgős cselekvésre ösztönöznek – például fiókellenőrzésre vagy biztonsági frissítésre hivatkozva. A felhasználók így gyakran saját maguk adják meg belépési adataikat a csalóknak.

A másik fő probléma a jelszavak újrahasználata. Ha egy másik platformon már kiszivárgott jelszó megegyezik a Gmail-fiók jelszavával, a támadók könnyen hozzáférhetnek a teljes e-mail postafiókhoz.

Hogyan védekezhetünk hatékonyan?

A szakértők szerint a megelőzés kulcsfontosságú, és több egyszerű lépéssel drasztikusan csökkenthető a kockázat.

5 azonnali lépés a Gmail-fiók védelmére:

Kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást (2FA) minden Gmail-fiókon.

Használjunk erős, egyedi jelszót, amely legalább 12 karakterből áll, és tartalmaz számokat, nagybetűket és szimbólumokat.

Rendszeresen ellenőrizzék a Google Biztonsági ellenőrző eszközét, hogy kiszűrjék a gyanús bejelentkezéseket.

Ne kattintsanak gyanús linkekre, és ne töltsenek le ismeretlen csatolmányokat.

Használjanak jelszókezelőt a biztonságos jelszókezelés érdekében.

Mi a teendő, ha már feltörték a Gmail-fiókunkat?

Ha felmerül a gyanú, hogy egy Gmail-fiók kompromittálódott, azonnal meg kell változtatni a jelszót, és le kell jelentkezni minden eszközről. Ezután érdemes átnézni a fiók biztonsági beállításait, ellenőrizni a helyreállítási e-mail címet és telefonszámot, valamint figyelni a gyanús aktivitást az elküldött és fogadott levelek között.