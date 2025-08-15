Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Dráma Schmuck Andor temetésén – Fodor Zsóka sírva rohant ki a szertartásról

biztonság

2,5 milliárd Gmail-fiók van veszélyben – így védekezhetünk a támadások ellen

51 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rekordméretű fenyegetés a Gmail-felhasználók ellen. Egy átfogó jelentés szerint a Gmail-felhasználók soha nem látott méretű biztonsági kockázattal néznek szembe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
biztonsággmailvédelemveszélyjelszó

A Gmail a világ egyik legnépszerűbb e-mail szolgáltatása, több mint hárommilliárd felhasználóval. Egy friss kiberbiztonsági jelentés szerint ebből mintegy 2,5 milliárd fiók lehet potenciálisan veszélyben a kibertámadások új hulláma miatt. A szakértők szerint a támadások célja legtöbbször a személyes adatok, belépési információk és pénzügyi hozzáférések megszerzése.

Szinte minden Gmail-fiók veszélyben lehet.
Szinte minden Gmail-fiók veszélyben lehet.
Fotó: Schutterstock

A támadók egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, köztük adathalász e-maileket, jelszófeltörő programokat és kompromittált alkalmazásokat. Ezek sokszor olyan ügyesen vannak megfogalmazva és kivitelezve, hogy a gyanútlan felhasználók könnyen bedőlnek nekik.

Hogyan támadnak a kiberbűnözők?

A jelentések szerint a támadások fő csapásirányai az adathalászat és a gyenge jelszavak kihasználása. Az adathalász e-mailek gyakran hivatalosnak tűnő feladóval érkeznek, és sürgős cselekvésre ösztönöznek – például fiókellenőrzésre vagy biztonsági frissítésre hivatkozva. A felhasználók így gyakran saját maguk adják meg belépési adataikat a csalóknak.

A másik fő probléma a jelszavak újrahasználata. Ha egy másik platformon már kiszivárgott jelszó megegyezik a Gmail-fiók jelszavával, a támadók könnyen hozzáférhetnek a teljes e-mail postafiókhoz.

Hogyan védekezhetünk hatékonyan?

A szakértők szerint a megelőzés kulcsfontosságú, és több egyszerű lépéssel drasztikusan csökkenthető a kockázat.

5 azonnali lépés a Gmail-fiók védelmére:

  • Kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást (2FA) minden Gmail-fiókon.
  • Használjunk erős, egyedi jelszót, amely legalább 12 karakterből áll, és tartalmaz számokat, nagybetűket és szimbólumokat.
  • Rendszeresen ellenőrizzék a Google Biztonsági ellenőrző eszközét, hogy kiszűrjék a gyanús bejelentkezéseket.
  • Ne kattintsanak gyanús linkekre, és ne töltsenek le ismeretlen csatolmányokat.
  • Használjanak jelszókezelőt a biztonságos jelszókezelés érdekében.

Mi a teendő, ha már feltörték a Gmail-fiókunkat?

Ha felmerül a gyanú, hogy egy Gmail-fiók kompromittálódott, azonnal meg kell változtatni a jelszót, és le kell jelentkezni minden eszközről. Ezután érdemes átnézni a fiók biztonsági beállításait, ellenőrizni a helyreállítási e-mail címet és telefonszámot, valamint figyelni a gyanús aktivitást az elküldött és fogadott levelek között.

Az is fontos, hogy értesítsék a Google-t a problémáról, hiszen így más felhasználókat is figyelmeztethetnek, és a cég vizsgálatot indíthat a támadások forrásának felderítésére.

Összegzés

A 2,5 milliárd Gmail-fiókot érintő fenyegetés jól mutatja, hogy a digitális biztonság soha nem lehet mellékes szempont. Egy egyszerű, de következetes biztonsági rutin – erős jelszavak, kétlépcsős azonosítás, és a gyanús tartalmak kiszűrése – a leghatékonyabb védelem.

A kiberbűnözők módszerei folyamatosan fejlődnek, így a felhasználóknak is lépést kell tartaniuk. Aki komolyan veszi az e-mail biztonságát, annak nemcsak a saját adatai, hanem sok esetben a munkája és pénzügyei is nagyobb biztonságban lesznek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!