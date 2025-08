Egyetlen rossz kattintás az egész nyarat tönkreteheti

A nyár a szabadság, a last minute utak és a leengedett védekezés időszaka – nemcsak számunkra, hanem a kiberbűnözők számára is. A brit FoxTech kiberbiztonsági cég szerint a július és augusztus a legveszélyesebb időszak az e-mailes átverések szempontjából. Ráadásul az új AI-eszközök megjelenése még kifinomultabbá tette a csalásokat. A szakértők szerint most különösen fontos, hogy a Gmail-felhasználók tudatosan és óvatosan kezeljék digitális postafiókjukat.

A Gmail automata rendszerei sok támadást kiszűrhetnek, de az éberség így is elengedhetetlen!

Fotó: Unsplash

A nyári káoszban jobban elrejtőznek a csalók

A legtöbben napi szinten használják az e-mailt: utazások foglalása, rendelések nyomon követése, ügyfélszolgálati levelezések – mind-mind a levelezőrendszeren keresztül zajlik. Ezt használják ki az átverések mögött álló bűnözők.

A FoxTech szerint a nyár különösen veszélyes időszak, mert ilyenkor az emberek figyelmetlenebbek. „A postaládák megtelnek csábító ajánlatokkal és rutinszerű értesítésekkel, ami tökéletes terep a kiberbűnözők számára” – figyelmeztetnek. Már egyetlen óvatlan kattintás is hetekre megkeserítheti a nyaralást vagy akár a teljes online jelenlétünket.

Az AI is a bűnözők oldalán van? Sajnos igen

A mesterséges intelligencia nemcsak a cikkírók, hanem a csalók eszköztárát is bővíti. Egyre gyakoribbak az AI által generált hamis utazási weboldalak, amelyek profi megjelenésűek, de valójában semmilyen szolgáltatást nem kínálnak. A gyanútlan utazók gyakran több száz vagy akár ezer fontot is kifizetnek nem létező utakért, miközben megadják személyes és fizetési adataikat is – ezzel pedig egyenes utat nyitnak a további visszaélések előtt.

Szintén gyakori trükk a hamis csomagértesítő e-mail vagy SMS, amely egy „kis díjat” kér az állítólagos újrakézbesítésért. A link viszont egy adathalász oldalra vezet, ahol a kártyaadatainkat csalják ki. Az ilyen üzenetekre való reagálás gyakran nemcsak pénzveszteséget, hanem az adatokkal való visszaélést is jelentheti.

Hogyan védekezhetünk? Íme az öt szabály, amit minden Gmail-felhasználónak érdemes követnie

A FoxTech öt pontban foglalta össze azokat az alapelveket, amelyek betartásával nagy eséllyel elkerülhetjük az online csalásokat:

Mindig ellenőrizzük a linkeket, mielőtt kattintunk: Ha egy e-mail sürget, figyelmeztet vagy „azonnali teendőt” kér, az már önmagában gyanús. Érdemes rávinni az egeret a linkre, hogy lássuk, hová mutat valójában – és ha nem a hivatalos weboldal, jobb kihagyni. Csomagkövetés: csakis hivatalos forrásból: Ha üzenetet kapunk egy kézbesítetlen csomagról, ne a levélben található linkre kattintsunk, hanem közvetlenül a futárszolgálat hivatalos weboldalán ellenőrizzük az információt. Utazás előtt kutassunk alaposan: Ha kedvező ajánlatot találunk egy weboldalon, nézzük meg a független véleményeket, az elérhetőségeket és azt is, hogy valóban a hivatalos szolgáltatóról van-e szó. A teljesen új, értékelés nélküli szállásokat például érdemes elkerülni. Soha ne osszuk meg a beszállókártyánkat: A repülőjegyeket és beszállókártyákat sokan szívesen posztolják közösségi oldalakon, pedig ez súlyos hiba. A vonalkódban több személyes adat is rejtőzhet, amit a csalók kihasználhatnak. Használjunk többfaktoros azonosítást: A kétlépcsős azonosítás ma már alapvető biztonsági lépés. Ha be van kapcsolva, még akkor is védve marad a fiókunk, ha valaki megszerzi a jelszavunkat. A Google saját rendszere vagy egy hitelesítő alkalmazás is megfelelő választás.

A digitális pihenés veszélyesebb lehet, mint gondolnánk

A szakértők hangsúlyozzák: „a csalások gyorsan fejlődnek, és ami ártalmatlannak tűnik, az könnyen kárt okozhat”. Egy pillanatnyi figyelmetlenség elég lehet ahhoz, hogy valaki hozzáférjen bankszámlánkhoz, vagy átvegye az irányítást Gmail-fiókunk felett. A tudatosság, az elővigyázatosság és az alapvető biztonsági lépések alkalmazása viszont szinte minden esetben megelőzi a bajt.