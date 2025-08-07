A mesterségesen generált videó a múlt, ettől leesik az álla, ez tényleg döbbenetes!

A többség már tisztában van azzal, hogy az új mesterséges intelligenciákkal mennyire meggyőző képek és videók generálhatóak. A Microsoft felmérése szerint az emberek riasztóan kis hatékonysággal képesek megállapítani, hogy valódiak vagy hamisak-e az interneten látott felvételek, amit alátámaszt, hogy nemrég egy nem létező turistalátványosságról készült videó miatt volt óriási botrány. Már ezekre is jobb rákeresni az elindulás előtt a Google-ben.

Nem túlzás, a Google Genie 3 már a Mátrixot juttathatja az emberek eszébe

Fotó: Village Roadshow Film Limited

Mindez csak a kezdet, a MI fejlesztésével foglalkozó Google DeepMind kutatólabor most olyat mutatott, amiről sokaknak már a Mátrix filmek juthatnak az eszükbe.

A Genie 3 mesterséges intelligenciás rendszere a felhasználók szöveges leírásai alapján nem videókat, hanem bejárható és interaktív világokat generál, ezek a videójátékok pályáihoz hasonlíthatóak.

Tényleg döbbenet a Google technológiája

A Genie 3 bármilyen stílusú környezetet képes generálni, valósághű mellett például fantasy, sci-fi, vagy meseszerű világokat is készíthet. A használatára példát hozva mondható neki, hogy „egy árvíz által elöntött nagyváros utcáin szeretnék motorcsónakot vezetni”, erre valós időben elkészíti ezt a környezet, majd gombok nyomkodásával lehet irányítani benne a csónakot.

A Google technológiája már jó ideje fejlesztés alatt áll, a mostani legújabb verziója pedig nem csak a készített világok ábrázolása terén a legjobb, de képes hosszú időn keresztül fenntartani ezeket a környezeteket. A korábbi verziókban 10-20 másodperc után elkezdtek széthullani a világok, nem voltak képesek konzisztensen működésben tartani a szimulációt.

A videójátékoktól eltérően a Genie 3 nem rendelkezik klasszikus szimulációs technológiákkal, azaz például fizikát szimuláló komponenssel. Helyette a világaiban látott logikai folytonosság és környezeti állandóság a tanítás közvetlen következménye.

A Google szerint a Genie 3 nem csak a szórakoztatóipart forgathatja fel, de oktatási célokra is használható lehet, akár vészhelyzetek szimulálására is alkalmasnak bizonyulhat.

