Világszerte elérhető a Google óriási fejlesztése

A Google váratlanul kiterjesztette 180 országra a netes keresőmotorjának MI módját, ez hosszabb távon teljesen újraértelmezheti az internetes keresést. A chatbotos működési módot első körben csak az USA-ban, az Egyesült Királyságban, továbbá Indiában tette használhatóvá, az elérhetőségének egész világra való mostani kiterjesztése ellenére pedig továbbra is csak angol nyelven működik, de ez idővel megváltozik majd.

Nem egyik napról a másikra, de idővel teljesen újraértelmezheti a Google használatát az MI mód

Fotó: Surface / Unsplash

A Google szerint nem csak az MI mód elérhetősége változott, de a globális bekapcsolásával együtt megérkeztek bele az első MI-ügynök funkciók is. Ez azt jelenti, hogy a kért információk összekaparása és összegzése mellett valamilyen szinten már cselekedhet is a felhasználók nevében.

Ügynökként viselkedhet a Google keresője

Ennek keretében a Google AI Ultra előfizetők például étterembe való betérés szándéka esetén megadhatják, hogy milyen típusú ételt, milyen időpontban, és hány főre keresnek, az MI pedig azonnal végigkutatja a foglalási platformokat. Az OpenTable, a Resy, a Tock vagy épp a Ticketmaster rendszerein keresztül a felhasználók közvetlenül eljuthatnak a megfelelő étterem foglalási oldalára.

Az ügynöki viselkedés emlékezettel is rendelkezik. Ennek jóvoltából elsőként az amerikai felhasználók már személyre szabottabb válaszokat is kaphatnak, miután a rendszer figyelembe veszi a korábbi kereséseiket és kattintásaikat, és azok alapján relevánsabb ajánlásokat ad.

Például ha valaki korábban olasz vagy vegán éttermek iránt érdeklődött, akkor a jövőben nagyobb eséllyel kap ezekhez hasonló ajánlásokat, mikor újból éttermet keres.

Végül újdonság még a keresések megosztása is: a felhasználók egyetlen gombnyomással linket küldhetnek az MI-vel folytatott kereséseikről, így mások pontosan ott folytathatják a beszélgetést, ahol ők abbahagyták.

