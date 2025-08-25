Aggódnak a szülők: fejlődési zavart okozhatnak az újmódi gyerekjátékok

A mesterséges intelligencia már nemcsak a telefonokban és számítógépekben van jelen, hanem a gyerekjátékok világát is elérte. A Mattel és az OpenAI nemrég bejelentett, MI-vel beszélgetni tudó Barbie babás együttműködése új korszakot nyithat a gyerekek játékélményeiben, de a szakértők komoly veszélyekre figyelmeztetnek.

Nem tudni, hogy milyen negatív hatásai lesznek a MI-t használó gyerekjátékoknak

Fotó: Julee Juu / Unsplash

Az MI-játékok sokkal többet nyújtanak, mint a régi, előre rögzített mondatokat ismétlő babák: képesek beszélgetni, emlékezni, érzelmeket szimulálni. A szakértők attól tartanak, hogy az algoritmusok által szimulált emberi kommunikáció és műérzelmek összemoshatják a határt a képzelet és a valóság között, ami megzavarhatja a gyerekek egészséges és természetes érzelmi fejlődését.

Aggódnak a gyerekekért a szakértők

Marc Fernandez, a Neurologyca MI-cég stratégiai igazgatója szerint a valódi emberi kapcsolatokban jelen lévő konfliktusok és félreértések kritikusak ahhoz, hogy a gyerekek empátiát és rugalmasságot tanuljanak. Viszont egy mesterséges intelligencia által vezérelt plüss vagy baba mindig csiszolt és tökéletes választ próbál majd adni, így kimaradnak azok a helyzetek, amelyekből a gyerekek fejlődni tudnának.

Az sem mellékes, hogy az MI szavai mögött nincs tényleges megértés vagy érzelem, csak imitálja az emberi viselkedést.

Gyermekvédelmi aktivisták szintén aggódnak: szerintük az MI-társak akár tartós pszichológiai károkat is okozhatnak, hiszen a kicsik korai, emberinek tűnő kapcsolatai gépekkel jönnek létre. Az új technológia kétségkívül érdekes lehetőségeket kínál a plüssök és babák gyártói számára, de ha bajt okoznak a gyerekek fejlődésében, az csak túl későn derülhet ki.

