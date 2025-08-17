A gyerekzaklatók paradicsoma az egyik online játék

A többség jó eséllyel hallotta már a Roblox nevét, ez egy elsősorban gyerekeket célzó, online játék. A gyerekek virtuális világokat hozhatnak benne létre, lényegében saját játékokat készíthetnek, majd megoszthatják az alkotásaikat a többi felhasználóval, játszhatnak azok játékaival. Önmagában nincs baj a Robloxszal, de a fejlesztője évek óta kritikák kereszttüzében áll amiatt, hogy közismerten tobzódnak rajta a gyerekzaklatók, és látszólag nem tesz eleget a zaklatás felismerése, továbbá zaklatók elleni fellépés érdekében.

A főállamügyész szerint a Roblox szándékosan nem lép fel elég keményen a gyerekzaklatókkal szemben

Fotó: Tima Miroshnichenko / Pexels

Most kezd betelni a pohár, az amerikai Louisiana állam pert indított a Roblox fejlesztője ellen. A kereset szerint a népszerű online játékplatform lényegében a gyerekzaklatók paradicsomává vált, a profitjának védelme érdekében a cég szándékosan nem vezetett be hatékonyabb védelmi intézkedéseket ellenük, és figyelmeztetésekkel sem látja el a szülőket a jól ismert veszélyekről.

Nem tudnak a szülők gyerekzaklatók jelenlétéről

Liz Murrill louisianai főállamügyész kemény szavakkal támadta a vállalatot: szerinte a Roblox a profitot és a felhasználói növekedést helyezi előtérbe a gyerekek biztonságával szemben. „Minden szülőnek tisztában kell lennie azzal a veszéllyel, amit a Roblox jelent a gyermekeikre nézve” – szögezte le.

A Roblox szóvivője, Kadia Koroma visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy a cég óriási erőforrásokat fordít a biztonságos környezet fenntartására, többek között 24/7 emberi moderációval és fejlett technológiákkal.

Elismerte ugyanakkor, hogy a rosszindulatú szereplők folyamatosan próbálják kijátszani a rendszerét, gyakran a platformon kívülre csalogatva a gyerekeket.

A Roblox gyerekzaklatási problémája akkora, hogy egyes felnőttek önjelölt igazságosztásba kezdtek: magukat gyerekeknek kiadva tőrbe csalják a gyerekzaklatókat, majd a személyazonosságuk kiderítése után feljelentik őket a rendőrségen. A Roblox a napokban több ilyen személynek is ügyvédi felszólítást küldött, hogy fejezzék be a tevékenységeiket, mert az sérti a felhasználási feltételeit.