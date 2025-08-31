Már éles hackelésben is részt vett a mesterséges intelligencia

Súlyos incidenst vallott be a Claude chatbotról ismert Anthropic, zsarolóvírusos támadók hackelésekhez használták a mesterséges intelligenciáját. Ez önmagában nem újdonság, de az Anthropic szerint a legújabb eset során a bűnözők precedens nélküli mértékben támaszkodtak a technológiára, a használata sosem volt még ennyire szerves része a kibertámadásaiknak.

Az MI-alapú eszközök a hackelést is forradalmasítják

Fotó: Max Bender / Unsplash

Az amerikai cég elmondása szerint az MI segítségével végrehajtott támadások során legalább 17 különböző szervezet, köztük kormányzati intézmények váltak célponttá. A hackerek a mesterséges intelligenciát nem csak a támadó kódok készítésére használták, hanem taktikai és stratégiai döntéseket is hoztak vele, mint például hogy milyen adatokat érdemes ellopni az áldozatoktól.

Detektálta a hackelési tevékenységet az Anthropic

Az Anthropic szerint a rendszerei idővel riasztották arra, hogy potenciálisan gyanús dolgokra használják a mesterséges intelligenciáját, így végül kitiltotta a csalókat a szolgáltatásából és jelentette a hatóságoknak az esetet.

Ez persze nem oldja meg a problémát, a bűnözők bármikor regisztrálhatnak maguknak újabb fiókokat, és ott folytathatják a tevékenységeiket, ahol félbeszakították őket.

A kiberbiztonsági szakemberek a megelőzés fontosságához hasonló általánosságok hajtogatásán kívül nem tudnak mit tanácsolni az efféle támadások kivédésére. Súlyos gondot jelent, hogy az MI-alapú eszközöknek köszönhetően az eddigieknél sokkal gyorsabban tudnak dolgozni a bűnözők, így egyre csökken a folyamatban lévő támadások felismerésére és kezelésére rendelkezésre álló idő.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!