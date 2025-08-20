Elérhető áron vehet hangulatvilágítást a tévéjéhez

Piacra dobta a tévékhez utólag hozzáadható hangulatvilágítási rendszerének második generációs változatát a Nanoleaf gyártó. A 4D V2 készlet egy színes LED-fénycsík és egy tévéképernyőt néző kamera kombinációjával teszi lehetővé a Philips Ambilight hangulatvilágítás lemásolását.

Bármely legfeljebb 65 hüvelykes tévével használható a Nanoleaf 4D V2 hangulatvilágítás

Fotó: Nanoleaf

A gyártó szerint a frissített készlet előnyei, hogy élénkebb és erősebb fényeket képes vetíteni a tévé mögötti falra, miközben dízájnbeli változtatások miatt könnyebben felrakható a tévék hátlapjára.

A LED-szalagja legfeljebb 65 hüvelykes tévékhez használható, ha pedig túl hosszú volna, akkor a felrakásakor ollóval levágható a felesleg.

A szalag tényleges hosszát magától érzékeli a rendszer vezérlőegysége, és ennek megfelelően szabályozza a működést.

Nem olcsó, de megfizethető a hangulatvilágítás

A Nanoleaf 4D V2 vezérlődoboza USB-C kábelen át látható el árammal, és négyféle működési módot kínál, a lassú átmenetekkel operáló lágy fényektől a dinamikus, gyors színváltásokig. Emellett kompatibilis a Nanoleaf Sync Plus funkcióval, így szinkronizálható más Nanoleaf hangulatvilágításokkal.

A nettó 34 ezer forintnak megfelelő 100 dolláros áron elérhetővé vált készlet egyszerű és költséghatékony alternatívát kínál a drágább, HDMI-alapú megoldásokkal szemben. Maga a Philips is árul tévékhez ilyen utólagos hangulatvilágítást, de Hue Play HDMI Sync Box itthon olyan 140 ezer forintos kiskereskedelmi áron indul, többszörösen drágább a Nanoleaf rendszerénél.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!