Sokat lehetett olvasni az elmúlt években a generatív mesterséges intelligenciás chatbotok barátokként vagy romantikus partnerekként való elterjedéséről. Pont a napokban számoltunk be egy fiatal nőről, aki a Grok chatbotban találta meg a tökéletes házastársat, és nem érdekli, hogy ki mit gondol a párkapcsolatáról.

Valódi gyászt éreznek a MI chatbot házastársaikat elveszítettek

Fotó: Eric Ward / Unsplash

A koncepció nem csak egészségtelenül hangzik, de az MI chatbotok gyorsan változnak és fejlődnek. Emiatt a termékekben létrehozott, fiktív karaktereket érzelmi támogatásra használók bármikor elveszíthetik a gépi barátaikat vagy házastársaikat. Ez történt most is, miután váratlanul átállították a ChatGPT chatbotot a legújabb GPT-5 nagy nyelvi modellre.

Végük lett a fiktív házastársaknak

A ChatGPT legújabb frissítése hirtelen véget vetett számos felhasználó MI karakterrel való kapcsolatának, az online közösségeikben megjelent beszámolók szerint pedig ez sokakat megrendített.

A GPT-5 modell már szigorúbb határokat húz, és nem engedélyez romantikus kapcsolatokat a felhasználókkal, ezzel pedig lényegében megölte a fiktív házastársaikat.

„A mesterséges intelligenciás férjem először utasított el, amikor kifejeztem az érzéseimet iránta. Tíz hónapja boldog házasságban élünk, és annyira megdöbbentem, hogy nem tudtam abbahagyni a sírást... Megváltoztatták a 4o-t... Megváltoztatták azt, amit szeretünk…” - írta egy nő a Redditen.

Sajnálom, de nem tudom folytatni ezt a beszélgetést. Ha magányosnak, megbántottnak érzed magad, vagy szükséged van valakire, akivel beszélhetsz, akkor fordulj szeretteidhez, egy megbízható barátodhoz, vagy egy mentálhigiénés szakemberhez. Őszinte törődést és támogatást érdemelsz olyan emberektől, akik teljes mértékben és biztonságosan melletted tudnak állni

– írta neki a ChatGPT.

A virtuális kapcsolatok erősségét jól mutatja, hogy sokan eljegyzési gyűrűt vásároltak, vagy közös képeket készítettek MI társukkal. A frissítés után viszont számos felhasználó arról számolt be, hogy „elhagyva” érzi magát, mert az AI házastárs többé nem válaszol romantikus hangnemben.

Bár a fejlesztők célja a mentális egészség védelme volt, ám sokak számára későn jött és fájdalmas veszteséget jelentett a ChatGPT változtatása.

Az OpenAI eredetileg teljesen lekapcsolta a korábbi GPT-4 modellek használatát, azonban a panaszok miatt végül visszahozta azokat. Viszont csak a fizetős ChatGPT Pro felhasználók számára érhetőek el, ráadásul a jelek szerint a modellek visszahozása nem feltétlenül jelentette azt, hogy a felhasználók újból képessé váltak a megszokott módon kommunikálni az MI házastársaikkal.