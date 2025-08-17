Ennél már tényleg nem lehet vékonyabb egy összehajtható telefon

A Honor új zászlóshajója, a Magic V5, elképesztően vékony kialakítással érkezik, és a gyártó szerint új mércét állít az összehajtható telefonok piacán. Utánajártunk, hogy a dizájn mögött valóban csúcstechnológia rejlik-e, vagy csak a figyelemfelkeltő marketingről van szó.

Arany és fekete változatban kapható itthon a Honor Magic V5.

Az összehajtható okostelefonok öt-hat évvel ezelőtt még a technológiai kuriózum kategóriájába tartoztak. Az első generációkban gyakoriak voltak a gyerekbetegségek: vastag kialakítás, törékeny kijelzők, rövid üzemidő és kiforratlan szoftveres támogatás. A mérnökök azóta rengeteget dolgoztak a formátum tökéletesítésén, és mára az összehajtható modellek nemcsak dizájnban, hanem teljesítményben és funkcionalitásban is képesek felvenni a versenyt a hagyományos csúcstelefonokkal.

A legnagyobb verseny jelenleg a vékonyságban, a zsanértechnológiában, valamint a hajlítási vonal minimalizálásában zajlik. A Honor Magic V5 is ebbe a küzdelembe szállt be, azzal az ígérettel, hogy az egyik legkarcsúbb hajlítható készüléket kínálja, kompromisszumok nélkül.

Dizájn és anyaghasználat

A Honor Magic V5 első kézbevételre is lenyűgöző. Összehajtott állapotban 8,8 mm, kinyitva pedig 4,1 mm vastag. Ez a szám a hajlítható telefonok élvonalába helyezi, bár meg kell jegyeznünk, hogy ez a méret a hazánkban nem kapható, Ivory színváltozatra vonatkozik. Az itthon kapható fekete és arany verzió ennél 2 tizedmilliméterrel vastagabb, így azok már lemaradnak a Samsung és az Oppo összehajtható telefonjai mögött.

Tegyük még hozzá ehhez, hogy ezek a szenzációs számok természetesen minden gyártó esetében a készülékház azon részén vannak mérve, ahol a kamerasziget nem emelkedik ki abból.

A zsanérmechanika kompaktabb, mint a korábbi generációknál, és a csukódás szinte résmentes, ami porvédelem szempontjából fontos előrelépés. Ezt mutatja az is, hogy a készülék összecsukott állapotában mindössze 0,6 milliméterrel vastagabb, mint a két kinyitott oldal együtt. Tehát ennyi rés található középen, ami azért tényleg bravúros. A készülék tömege 217 gramm, ami figyelembe véve a hajlítható konstrukciót, kifejezetten kedvező.