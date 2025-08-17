Ennél már tényleg nem lehet vékonyabb egy összehajtható telefon

A Honor új zászlóshajója, a Magic V5, elképesztően vékony kialakítással érkezik, és a gyártó szerint új mércét állít az összehajtható telefonok piacán. Utánajártunk, hogy a dizájn mögött valóban csúcstechnológia rejlik-e, vagy csak a figyelemfelkeltő marketingről van szó.
Az összehajtható okostelefonok öt-hat évvel ezelőtt még a technológiai kuriózum kategóriájába tartoztak. Az első generációkban gyakoriak voltak a gyerekbetegségek: vastag kialakítás, törékeny kijelzők, rövid üzemidő és kiforratlan szoftveres támogatás. A mérnökök azóta rengeteget dolgoztak a formátum tökéletesítésén, és mára az összehajtható modellek nemcsak dizájnban, hanem teljesítményben és funkcionalitásban is képesek felvenni a versenyt a hagyományos csúcstelefonokkal.
A legnagyobb verseny jelenleg a vékonyságban, a zsanértechnológiában, valamint a hajlítási vonal minimalizálásában zajlik. A Honor Magic V5 is ebbe a küzdelembe szállt be, azzal az ígérettel, hogy az egyik legkarcsúbb hajlítható készüléket kínálja, kompromisszumok nélkül.
A Honor Magic V5 első kézbevételre is lenyűgöző. Összehajtott állapotban 8,8 mm, kinyitva pedig 4,1 mm vastag. Ez a szám a hajlítható telefonok élvonalába helyezi, bár meg kell jegyeznünk, hogy ez a méret a hazánkban nem kapható, Ivory színváltozatra vonatkozik. Az itthon kapható fekete és arany verzió ennél 2 tizedmilliméterrel vastagabb, így azok már lemaradnak a Samsung és az Oppo összehajtható telefonjai mögött.
Tegyük még hozzá ehhez, hogy ezek a szenzációs számok természetesen minden gyártó esetében a készülékház azon részén vannak mérve, ahol a kamerasziget nem emelkedik ki abból.
A zsanérmechanika kompaktabb, mint a korábbi generációknál, és a csukódás szinte résmentes, ami porvédelem szempontjából fontos előrelépés. Ezt mutatja az is, hogy a készülék összecsukott állapotában mindössze 0,6 milliméterrel vastagabb, mint a két kinyitott oldal együtt. Tehát ennyi rés található középen, ami azért tényleg bravúros. A készülék tömege 217 gramm, ami figyelembe véve a hajlítható konstrukciót, kifejezetten kedvező.
A külső kijelző 6,43 hüvelykes OLED panel, 120 Hz-es képfrissítéssel, magas fényerővel és HDR10+ támogatással. Erős napfényben is kiválóan olvasható, a színek élénkek, a kontraszt pedig mély. Ez a kijelző ideális gyors interakciókra – üzenetek olvasása, hívások fogadása, vagy épp navigáció használata közben.
A belső kijelző 7,95 hüvelykes, szintén OLED, 2K felbontással és 120 Hz-es frissítéssel és páratlanul magas, 5000 nit maximális fényerővel rendelkezik. A belső kijelző egy 7,95″-es LTPO AMOLED, 2352×2172 pixellel, szintén 120 Hz és ugyancsak 5000 nit fényerő jellemzi, plusz Dolby Vision/HDR10+ támogatás. A paneltechnológia élmény szinten nem tréfadolog – filmnézéshez és multitaskinghoz is optimalizált. A hajlítási vonal minimális, oldalról alig észrevehető, felülről nézve is kevéssé zavaró. A kijelző érintésérzékenysége pontos, a hajlítható réteg pedig ellenállóbb a korábbi modellekhez képest, bár a fólia védelme továbbra is kulcsfontosságú.
A Honor Magic V5 motorja a Qualcomm Snapdragon 8 Elite, amely a legerősebb Android lapkák egyike 2025-ben. A készülék 16 GB RAM-mal, valamint 512GB-os tárhellyel érkezik. A teljesítmény minden helyzetben kiemelkedő: a rendszer gördülékeny, az alkalmazások villámgyorsan nyílnak meg, a grafikai intenzív játékok pedig maximális beállítások mellett is akadásmentesen futnak.
A hűtésrendszer grafénréteggel és gőzkamrával dolgozik, ami hosszabb játékmenetek során is stabil hőmérsékletet biztosít.
A hátlapi hármas kamera egy 50 MP-es fő egységből, egy 50 MP-es ultraszéles látószögűből és egy 16 MP-es periszkópos teleobjektívből áll, 3-szoros optikai zomal és optikai képstabilizálással. A nappali felvételek részletgazdagok és színhűek, éjszakai módban pedig az AI-alapú zajszűrés szépen dolgozik.
Nappali fényben a képek részletgazdagok és természetes színvilágúak, a HDR jól működik, a dinamikatartomány széles. Gyenge fényben a mesterséges intelligencia alapú zajszűrés segít tiszta képeket készíteni, bár néha kissé túlsimítja a textúrákat. Videózás terén a Magic V5 8K 30 fps, illetve 4K 60 fps felvételt kínál, stabilizálással.
A szelfikamera 16 MP-es, és mind a külső, mind a belső kijelzőnél megtalálható, így videóhívásokhoz és önarcképekhez is kényelmesen használható.
A készülék a MagicOS 8.0 rendszert futtatja Android 14 alapon. A hajlítható kijelzőre optimalizált felület támogatja az osztott képernyős munkavégzést, az alkalmazások áthúzását a két kijelző között, valamint a lebegő ablakos módot. A Honor saját multitasking megoldása kifejezetten intuitív, és az átmenetek gördülékenyek, ennek ellenére pont ez a készülék megosztó pontja, mert az Android telefont használók általában jobban szeretik a nem annyira átalakított felületet. A gyártól viszont többnyire a lehető legjobban a saját stílusukra igyekeznek alakítani a felületet, ami így - mint jelen esetben is - rengeteg beépített szolgáltatást kínál, viszont cserébe így nehezebb egy másik gyártó telefonjára váltani, mert a megszokott funkciók szinte biztosan nem ott lesznek majd, amint ahol eddig voltak és nem is ugyanazzal az ikonnal.
A szoftver tartalmaz produktivitási funkciókat, például párhuzamos jegyzetelést és képernyőmegosztást videóhívások alatt, ami üzleti felhasználók számára is vonzó lehet.
A globális modell 5820 mAh kapacitású akkumulátort kapott, a kínai verzió pedig 6100 mAh-t. Ez átlagos használat mellett bőven kibír egy teljes napot, mérsékelt használattal pedig akár két napot is. A 66 W-os vezetékes gyorstöltés fél óra alatt 70%-ra tölti az akkumulátort, az 50 W-os vezeték nélküli töltés pedig kényelmes opció, ha nincs kéznél kábel.
A vezeték nélküli töltés mellett a telefon támogatja a fordított töltést is, így más eszközöket – például fülhallgatót – is feltölthetünk vele.
Előnyök
Hátrányok
A Honor Magic V5 az egyik legvékonyabb, legjobban felszerelt összehajtható telefon, amelyet eddig teszteltünk. Bár a „legvékonyabb” cím a pont nálunk járt modellre nem biztos, hogy érvényes, de azért tegyük ehhez hozzá, hogy ez a telefon a konkurenseivel együtt már a lehetetlen határát súrolja, már csak a készülékházon elhelyezett USB-C csatlakozó miatt is, ami miatt ennél már nem nagyon lehet vékonyabb mobilt tervezni.
A formatervezés, a hardver és a felhasználói élmény együtt nagyon szerethető csomagot alkot. A készülék egyértelműen a prémium szegmensbe tartozik, így elsősorban azok számára ajánlott, akik hajlandóak a legmodernebb technológiáért prémium árat (800 000 Ft) fizetni, és kihasználják a hajlítható formátum adta lehetőségeket.
