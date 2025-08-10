Idősotthonoknak szervez videójáték-bajnokságot ez a cég

Mostanra kezd szélesebb körben megdőlni a hiedelem, hogy a játékokkal való szórakozás a fiatalok hobbija. Életkortól független bárki belevághat az ezekkel való szórakozásba, a csak történetet mesélő alkotásoktól a nagy kihívásokat jelentőkig sokféle játék létezik, mindenki találhat a számára érdekes műfajt. A teljes ellátást kínáló idősotthonban élőknek pedig különösen érdekesek lehetnek, hiszen általában nincsenek híján az elüthető időnek.
Az aktív életstílust élni próbáló idősek számára idősotthonokat üzemeltető Domitys lánc most érdekes újítással próbálja megszólítani a francia lakóit, tornát rendez számukra az általunk is tesztelt Street Fighter 6 verekedős játékban.
A szervezők kétfős csapatokat állítanak össze a versenyre, a tornán részt venni kívánó idősek mellé 18-30 év közti fiatalokat párosítanak, akik a lakók rokonai vagy az interneten jelentkezett idegenek is lehetnek.
A csapatok egyenes kieséses selejtezőkben vehetnek részt, a legjobb öt csapat pedig idén október 10-én, a verekedős játékokra szakosodott Evo France e-sport-versenyen dönti el a végső sorrendet. Az összecsapásaik élőben követhetőek lesznek a verekedős játékokra szakosodott Kayane e-sportoló YouTube-csatornáján.
A Domitys kétszázötven idősek otthonát üzemeltet Franciaországban, de csak négyben akadtak érdeklődők a verseny iránt, szerencsére így is lett elég jelentkező a torna megszervezéséhez. Az idősek verekedős játékokhoz kitalált vezérlőket, továbbá videós segítséget és személyes tréninget kapnak, hogy felkészülten vághassanak bele a küzdelembe, lázasan készülnek a meccsekre.
A Evo France-ra kijutó csapatok költségeit téríti Domitys. A házon belüli kupa főnyereménye kapcsán még nincs végleges döntés, de jelen esetben nem ez motiválja az időseket és a fiatal társaikat a tornán való részvételre.
