idősotthon

Idősotthonoknak szervez videójáték-bajnokságot ez a cég

33 perce
Naponta gyakorolnak az utcai harcos versenyre. Az idősotthonban sem unatkoznak.
Mostanra kezd szélesebb körben megdőlni a hiedelem, hogy a játékokkal való szórakozás a fiatalok hobbija. Életkortól független bárki belevághat az ezekkel való szórakozásba, a csak történetet mesélő alkotásoktól a nagy kihívásokat jelentőkig sokféle játék létezik, mindenki találhat a számára érdekes műfajt. A teljes ellátást kínáló idősotthonban élőknek pedig különösen érdekesek lehetnek, hiszen általában nincsenek híján az elüthető időnek.

Idős-fiatal harcospárokkal indít Street Fighter 6 bajnokságot a Domitys idősotthon-lánc
Fotó: Domitys

Az aktív életstílust élni próbáló idősek számára idősotthonokat üzemeltető Domitys lánc most érdekes újítással próbálja megszólítani a francia lakóit, tornát rendez számukra az általunk is tesztelt Street Fighter 6 verekedős játékban.

Suhognak a jobb horgok az idősotthonokban

A szervezők kétfős csapatokat állítanak össze a versenyre, a tornán részt venni kívánó idősek mellé 18-30 év közti fiatalokat párosítanak, akik a lakók rokonai vagy az interneten jelentkezett idegenek is lehetnek.

A csapatok egyenes kieséses selejtezőkben vehetnek részt, a legjobb öt csapat pedig idén október 10-én, a verekedős játékokra szakosodott Evo France e-sport-versenyen dönti el a végső sorrendet. Az összecsapásaik élőben követhetőek lesznek a verekedős játékokra szakosodott Kayane e-sportoló YouTube-csatornáján.

A Domitys kétszázötven idősek otthonát üzemeltet Franciaországban, de csak négyben akadtak érdeklődők a verseny iránt, szerencsére így is lett elég jelentkező a torna megszervezéséhez. Az idősek verekedős játékokhoz kitalált vezérlőket, továbbá videós segítséget és személyes tréninget kapnak, hogy felkészülten vághassanak bele a küzdelembe, lázasan készülnek a meccsekre.

A Evo France-ra kijutó csapatok költségeit téríti Domitys. A házon belüli kupa főnyereménye kapcsán még nincs végleges döntés, de jelen esetben nem ez motiválja az időseket és a fiatal társaikat a tornán való részvételre.

