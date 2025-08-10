Idősotthonoknak szervez videójáték-bajnokságot ez a cég

Mostanra kezd szélesebb körben megdőlni a hiedelem, hogy a játékokkal való szórakozás a fiatalok hobbija. Életkortól független bárki belevághat az ezekkel való szórakozásba, a csak történetet mesélő alkotásoktól a nagy kihívásokat jelentőkig sokféle játék létezik, mindenki találhat a számára érdekes műfajt. A teljes ellátást kínáló idősotthonban élőknek pedig különösen érdekesek lehetnek, hiszen általában nincsenek híján az elüthető időnek.

Idős-fiatal harcospárokkal indít Street Fighter 6 bajnokságot a Domitys idősotthon-lánc

Fotó: Domitys

Az aktív életstílust élni próbáló idősek számára idősotthonokat üzemeltető Domitys lánc most érdekes újítással próbálja megszólítani a francia lakóit, tornát rendez számukra az általunk is tesztelt Street Fighter 6 verekedős játékban.

Suhognak a jobb horgok az idősotthonokban

A szervezők kétfős csapatokat állítanak össze a versenyre, a tornán részt venni kívánó idősek mellé 18-30 év közti fiatalokat párosítanak, akik a lakók rokonai vagy az interneten jelentkezett idegenek is lehetnek.

A csapatok egyenes kieséses selejtezőkben vehetnek részt, a legjobb öt csapat pedig idén október 10-én, a verekedős játékokra szakosodott Evo France e-sport-versenyen dönti el a végső sorrendet. Az összecsapásaik élőben követhetőek lesznek a verekedős játékokra szakosodott Kayane e-sportoló YouTube-csatornáján.

Ca rigole plus à Montpellier... ⌛

Alors que la finale régionale approche, les seniors sont motivés et commencent à enchainer les combos ! 💪🥊

Les inscriptions sont toujours ouvertes, n'hésitez pas à les rejoindre 👉 https://t.co/o7nKGpcEWa pic.twitter.com/0mBq6t2Mnm — DOMITYS (@AegideDomitys) August 5, 2025

A Domitys kétszázötven idősek otthonát üzemeltet Franciaországban, de csak négyben akadtak érdeklődők a verseny iránt, szerencsére így is lett elég jelentkező a torna megszervezéséhez. Az idősek verekedős játékokhoz kitalált vezérlőket, továbbá videós segítséget és személyes tréninget kapnak, hogy felkészülten vághassanak bele a küzdelembe, lázasan készülnek a meccsekre.

🔥Ready to Fight ? 🔥



Seniors et jeunes remettent les gants et entrent dans l’arène Street Fighter 6 🕹️ pour une compet 100 % intergénérationnelle !



Nouveaux lieux, nouvelles équipes, nouveaux moments forts : la Domitys Cup est (enfin) de retour ! 💪🥊 pic.twitter.com/UYHGOR6aeV — DOMITYS (@AegideDomitys) June 30, 2025

A Evo France-ra kijutó csapatok költségeit téríti Domitys. A házon belüli kupa főnyereménye kapcsán még nincs végleges döntés, de jelen esetben nem ez motiválja az időseket és a fiatal társaikat a tornán való részvételre.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!