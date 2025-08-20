Nem indított erősen a kezdeti új játékfelhozatal tekintetében júniusban piacra került Nintendo Switch 2, de mindig is tudni lehetett, hogy nem kell aggódniuk a kézikonzolt megvásároltaknak. A Gamescom Opening Night Live eseményen tett bejelentés szerint valamikor 2026-ban az Indiana Jones and the Great Circle is megérkezik rá, ezzel pedig először válik elérhetővé Xbox Game Studios ernyője alatt készített játék a Nintendo kézikonzoljára.

Indiana Jones and the Great Circle

Fotó: Machine Games / Bethesda Softworks

A filmszerű élményt kínáló akció-kalandjáték első körben PC és Xbox Series platformokra jelent meg, majd idén áprilisban PS5-re is befutott. Januárban mi is teszteltük a játékot, és elégedetten konstatáltuk, hogy megérte rá várni, bár a PC-s játékosok egy része kénytelen volt miatta új videókártyát venni.

Új fejezet Indiana Jones kalandjaiban

A játék Nintendo Switch 2-re való kiadása mellett a The Order of Giants kiegészítő is bemutatkozott, ez szeptember 4-én fut be minden támogatott platformra. Ebben Indiana Jones a Római Birodalom titkait kutatja, új helyszínekkel és rejtélyekkel gazdagítva a történetet.

A Switch 2 felhozatalát egyre több nagyszabású játék színesíti: októberben jön a Persona 3 Reload, novemberben pedig a klasszikus Kirby Air Riders felújított változata. Ezekkel együtt az Indiana Jones érkezése tovább erősíti a konzol portfólióját, és új közönséget hozva a legendás kalandor számára.

