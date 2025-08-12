Mutatjuk, hogyan trükköznek az ingatlanügynökök

Nem mondható különösebben pozitívnak az ingatlanügynökök megítélése, a rendkívül rámenős viselkedés mellett leginkább a szakmai tudás hiányával és az ingatlanok problémáinak szándékos elhallgatásával rombolják az eladók és a vevők bizalmát. A szakma problémás rétegéhez tartozó ügynökök figyelmét persze a generatív MI-s eszközök sem kerülték el, és egyre aktívabban használják azokat a maguk céljaira.

Így nézett ki a hirdetés első képén az ingatlan...

Fotó: Roseberry Newhouse

A The Register egy friss példán keresztül felhívta a figyelmet, hogy az ingatlanpiacon is egyre elterjedtebb a generatív MI használata lakások és a házak hirdetéseiben.

Az ügynökök MI-eszközökkel retusálják a fotóikat, kidekorálnak és berendeznek, hogy vonzóbbnak tűnjenek az érdeklődők számára az ingatlanok.

Néha már a fele sem igaz az ingatlanhirdetések képeinek

Ennek során szándékosan vagy nem szándékosan, de gyakran elferdítik a valóságot. Az MI-vel felturbózott ingatlanos fotókon például másnak tűnhetnek a méretek, az állapotok, irreális lehet a környezeti megvilágítás.

...ez pedig az ingatlan valós állapota

Fotó: Roseberry Newhouse

És mindez még semmi, a The Register által felhozott hirdetésben az MI agresszív használata miatt teljesen másnak tűnt egy angliai családi ház frontoldali környezete és több helyisége. A hirdetés első néhány képe lényegében MI látványterv volt, különféle gépi retusálás által elkövetett, extra tárgyi tévedéssel megtűzdelve.

Még a szomszéd szépségszalont is kicenzúrázta a technológia. Pedig ki tudja, a pár méteren belül található üzlet akár pozitívum is lehet a 350 ezer fontos, avagy 160 millió forintos ház iránt érdeklődők számára.

Az ingatlanhirdetést felkapta az angol média, mire az ingatlanos cég törölte belőle az MI-vel retusált képeket, már csak a valódiak láthatóak benne. A vállalkozás annyit volt hajlandó nyilatkozni az ügyben, hogy éppen nagyon elfoglaltak, ezért sikerült túllőni a célon a retusálgatással.

A szakértők szerint egyes esetekben akár jogi következményei is lehetnek annak, ha az ügynökök hamisított képekkel tévesztik meg a vásárlókat. Nem csak a kellő korrektség miatt járnak jobban, ha a földön maradnak a portéka szépítgetésekor.