Bárki kémkedhet utánunk az interneten, de mutatjuk az egyszerű megoldást

Az Instagram legújabb frissítése komoly vihart kavart a felhasználók körében. A Reelsekre vonatkozó újítás ugyanis bevezette a „Friends” fület, amely alatt ismerőseink megtekinthetik, mely videós tartalmakat lájkoltunk. Bár a Meta célja az volt, hogy ezzel közösségibbé tegye az élményt, sokak szerint a funkció inkább túl sokat árul el rólunk – például régi szerelmi sérelmekről, rejtett vágyakról vagy kínos érdeklődési körökről.

Az Instagram új „Friends” füle megmutatja, mely Reels videókat kedveltünk – a profilképünk is megjelenik a tartalmak mellett, így ismerőseink könnyen követhetik az aktivitásunkat. Kép: Meta

A funkció már elérhető az Egyesült Államokban, és világszerte is fokozatosan élesedik. A Reels ikonra koppintva mostantól két lehetőséget látunk: az egyik a szokásos Reels feed, a másik pedig a „Friends” fül, amely az ismerőseink által kedvelt videókat jeleníti meg. A videók bal alsó sarkában a lájkoló profilképe is megjelenik, amelyre kattintva akár üzenetet is küldhetünk – és ők is ugyanígy kapcsolatba léphetnek velünk a mi lájkjaink alapján.

Nem mindenki örül a közösségi közeledésnek

A felhasználók jelentős része a közösségi médiában fejezte ki nemtetszését. Egyikük például így fogalmazott az X-en (korábban Twitter): „Az Instagram Reelsekhez kapcsolódó barátok fül borzalmas.” Másvalaki pedig humorral álcázott kétségbeeséssel kérdezte: „Ki találta ki ezt a funkciót, és miért akarja, hogy meghaljak?”

Az aggodalmak nem alaptalanok. Egy felhasználó például arról számolt be, hogy három elvált barátnője is lájkolt egy párkapcsolati önsegítő videót, míg egy másik, állítólag boldogan szingli ismerőse négy menyasszonyiruha-reelt kedvelt. Ezek a példák jól mutatják, mennyi mindent árulhatnak el rólunk az algoritmus által láthatóvá tett interakciók.

Így lehet kikapcsolni a funkciót

Szerencsére nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva ennek az újításnak. Az Instagram beállításaiban egyszerűen elrejthetjük mások elől, hogy milyen Reels tartalmakat kedveltünk:

Lépjünk be az Instagram „Beállítások” menüjébe (három vízszintes vonal a profiloldalon) Görgessünk le a „Ki láthatja a tartalmaidat?” szekcióig Válasszuk az „Aktivitás a barátok fülön” menüpontot Állítsuk a láthatóságot „Senki”-re

Fontos megjegyezni, hogy ez az opció csak akkor lesz elérhető, ha az új funkció már megérkezett a régiónkba.