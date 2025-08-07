Bárki kémkedhet utánunk az interneten, de mutatjuk az egyszerű megoldást

Az Instagram legújabb frissítése komoly vihart kavart a felhasználók körében. A Reelsekre vonatkozó újítás ugyanis bevezette a „Friends” fület, amely alatt ismerőseink megtekinthetik, mely videós tartalmakat lájkoltunk. Bár a Meta célja az volt, hogy ezzel közösségibbé tegye az élményt, sokak szerint a funkció inkább túl sokat árul el rólunk – például régi szerelmi sérelmekről, rejtett vágyakról vagy kínos érdeklődési körökről.
A funkció már elérhető az Egyesült Államokban, és világszerte is fokozatosan élesedik. A Reels ikonra koppintva mostantól két lehetőséget látunk: az egyik a szokásos Reels feed, a másik pedig a „Friends” fül, amely az ismerőseink által kedvelt videókat jeleníti meg. A videók bal alsó sarkában a lájkoló profilképe is megjelenik, amelyre kattintva akár üzenetet is küldhetünk – és ők is ugyanígy kapcsolatba léphetnek velünk a mi lájkjaink alapján.
A felhasználók jelentős része a közösségi médiában fejezte ki nemtetszését. Egyikük például így fogalmazott az X-en (korábban Twitter): „Az Instagram Reelsekhez kapcsolódó barátok fül borzalmas.” Másvalaki pedig humorral álcázott kétségbeeséssel kérdezte: „Ki találta ki ezt a funkciót, és miért akarja, hogy meghaljak?”
Az aggodalmak nem alaptalanok. Egy felhasználó például arról számolt be, hogy három elvált barátnője is lájkolt egy párkapcsolati önsegítő videót, míg egy másik, állítólag boldogan szingli ismerőse négy menyasszonyiruha-reelt kedvelt. Ezek a példák jól mutatják, mennyi mindent árulhatnak el rólunk az algoritmus által láthatóvá tett interakciók.
Szerencsére nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva ennek az újításnak. Az Instagram beállításaiban egyszerűen elrejthetjük mások elől, hogy milyen Reels tartalmakat kedveltünk:
Fontos megjegyezni, hogy ez az opció csak akkor lesz elérhető, ha az új funkció már megérkezett a régiónkba.
Adam Mosseri, az Instagram vezetője januárban jelentette be, hogy a lájkokat láthatóvá teszik a Reelseknél. Az új funkció célja állítólag az volt, hogy az Instagram ne csak egy „hátradőlős élmény” legyen, hanem interaktív, közösségi platform. Mosseri szerint így jobban megoszthatjuk érdeklődési köreinket a barátainkkal.
A felhasználók egy része azonban épp az ellenkezőjétől tart. „Szerintem ez csak azt fogja eredményezni, hogy kevesebb lájk lesz a posztokon” – írta egy kommentelő. Egy másik vélemény szerint a funkció „egy kicsit túl tolakodó”, mert „nem akarom, hogy a barátaim mindent lássanak, amit én lájkolok”.
Az Instagram nemcsak a lájkok terén újított, hanem egy új Repost funkciót is bevezet. Hasonlóan az X-hez (korábban Twitter), mostantól újra tudjuk posztolni mások Reelseit és fotóit. Ehhez elég rákattintani a két körbeforduló nyilat ábrázoló ikonra.
Az újraposztolt tartalmak egy külön fül alatt jelennek meg a profilunkon, mint egy személyes „highlight reel”. Ez a funkció azoknak lehet hasznos, akik egy-egy tartalommal szeretnének közvetlenül azonosulni – anélkül, hogy saját posztot kellene készíteniük.
Érdekesség, hogy míg az Instagram nyitottabbá teszi a felhasználói interakciókat, addig az X éppen ellenkező irányba haladt: Elon Musk platformja tavaly kezdte el elrejteni a lájkokat, hogy megvédje a felhasználókat a támadásoktól és a „cancel culture” következményeitől.
