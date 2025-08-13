Kiderülhetett a vékony iPhone újabb negatívuma

Eddig nem rebesgetett megkötésre számíthatnak azok, akik az iPhone 17 Plus helyét átvevő iPhone 17 Airt választják majd a következő mobiljuknak. A termékcsalád többi tagjával együtt várhatóan szeptemberben bemutatkozó telefonról eddig is tudni lehetett, hogy az 5,5 mm vékonysága miatt a szokásosnál kisebb akkut kapott, azaz nem tudja majd hozni a társainak az akkus üzemidejét, azonban most egy ismert szivárogtató már tényként kezeli, hogy nem ez lesz egyetlen extra negatívuma.
A Fixed Focus Digital tudomása szerint az iPhone 17 Air másik a szépség oltárán feláldozott megkötése, hogy ugyan megkapja a legújabb Apple A19 Pro chipet, azonban a rendszerlapkában lévő grafikus vezérlő hat helyett csak öt feldolgozómagot használhat.
A grafikus processzor állítólagos butítása a telefon hétköznapi használata során biztosan nem lesz feltűnő, de a mobiljátékok futtatásakor már kilóghat a lóláb a szintén ugyanezt a chipet használó iPhone 17 Pro modellekhez képest.
Viszont fontos látni, hogy a komoly mobiljátékokkal szórakozni kívánóknak nem csak a grafikus alrendszer gyengébb teljesítménye miatt nem lesz ideális az iPhone 17 Air, de a kisebb kapacitású akku és potenciálisan nagyobb melegedés miatt idővel visszaeső órajelek is kiszúrhatnak velük.
Emiatt összességében valószínű, hogy a GPU butítása ténylegesen nem oszt vagy szoroz majd semmit: az iPhone 17 Air egyszerűen nem a komoly mobiljátékosoknak szólhat, számukra az iPhone 17 Pro modellek lehetnek az ideális választások.
