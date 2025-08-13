Kiderülhetett a vékony iPhone újabb negatívuma

Eddig nem rebesgetett megkötésre számíthatnak azok, akik az iPhone 17 Plus helyét átvevő iPhone 17 Airt választják majd a következő mobiljuknak. A termékcsalád többi tagjával együtt várhatóan szeptemberben bemutatkozó telefonról eddig is tudni lehetett, hogy az 5,5 mm vékonysága miatt a szokásosnál kisebb akkut kapott, azaz nem tudja majd hozni a társainak az akkus üzemidejét, azonban most egy ismert szivárogtató már tényként kezeli, hogy nem ez lesz egyetlen extra negatívuma.

Több oka is lehet annak, hogy az iPhone 17 Air nem lesz ideális a mobiljátékosok számára

Fotó: Pandhuya Niking / Unsplash

A Fixed Focus Digital tudomása szerint az iPhone 17 Air másik a szépség oltárán feláldozott megkötése, hogy ugyan megkapja a legújabb Apple A19 Pro chipet, azonban a rendszerlapkában lévő grafikus vezérlő hat helyett csak öt feldolgozómagot használhat.

A játékosoknak nem lesz ideális az iPhone 17 Air

A grafikus processzor állítólagos butítása a telefon hétköznapi használata során biztosan nem lesz feltűnő, de a mobiljátékok futtatásakor már kilóghat a lóláb a szintén ugyanezt a chipet használó iPhone 17 Pro modellekhez képest.

Viszont fontos látni, hogy a komoly mobiljátékokkal szórakozni kívánóknak nem csak a grafikus alrendszer gyengébb teljesítménye miatt nem lesz ideális az iPhone 17 Air, de a kisebb kapacitású akku és potenciálisan nagyobb melegedés miatt idővel visszaeső órajelek is kiszúrhatnak velük.

Emiatt összességében valószínű, hogy a GPU butítása ténylegesen nem oszt vagy szoroz majd semmit: az iPhone 17 Air egyszerűen nem a komoly mobiljátékosoknak szólhat, számukra az iPhone 17 Pro modellek lehetnek az ideális választások.

