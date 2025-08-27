Hivatalos: ekkor jönnek az idei iPhone mobilok

Lassan egy évnyi pletykaáradatot követően a küszöbön áll az Apple idei mobiljainak a bemutatása. A vállalat végre leleplezte a nagy napot, az iPhone 17 széria legfontosabb tagjai 2025. szeptember 9-én válnak majd hivatalossá az Awe Dropping fantázianevű sajtóeseményen. Ez magyar idő szerint 19 órakor kezdődik majd, és többek közt a YouTube-on is élőben követhető lesz.

Érdemes várniuk az új iPhone vásárlása előtt állóknak, heteken belül piacra kerülnek az idei modellek

Fotó: Samuel Cruz / Unsplash

Az új mobilszéria négy készülékből áll majd: az iPhone 17, az iPhone 17 Air, az iPhone 17 Pro, továbbá az iPhone 17 Pro Max képezik a kínálatát. Ezen túlmenően jövő tavasszal a legolcsóbb iPhone 17e is csatlakozhat hozzájuk, ezzel az ötödik készülékkel lesz majd valóban teljes a család.

Az iPhone 17 Air lesz a legérdekesebb készülék

Az Apple idén megkezdi a telefonkínálatának átszervezését, ennek keretében az iPhone 17 sorozatban már nem lesz Plus modell, a helyét a rendkívül vékony iPhone 17 Air veszi át.

A sima iPhone 17 várhatóan csak motorháztető alatti frissítéseket kap, míg az Air / Pro / Pro Max modellek újratervezett, az egész hátlapon végigfutó kameraszigetet is kaphatnak, ami vituálisan könnyen megkülönböztethetővé teheti a mobilokat. A pletykák alapján a Pro modellek kezdőára nőhet, az Apple megszünteti a jelenlegi legkisebb háttértárú változataikat.

A telefonok mellett a sajtóeseményen jó eséllyel bemutatkoznak még az Apple Watch Series 11 és az Apple Watch Ultra 3 okosórák, és talán az AirPods Pro 3 füles is tiszteletét teheti.

Végül az Apple idei mobiljaihoz új gyári tokok is dukálnak majd, ezek TechWoven néven válhatnak elérhetővé, a két évvel ezelőtt drámaian megbukott FineWoven tokok szellemi örökösei lehetnek.

