Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb, fontos részletek kerültek ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

IPhone 17

Hivatalos: ekkor jönnek az idei iPhone mobilok

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A teljesen új, vékony Air modell lesz a show sztárja. Bárki követheti majd élőben az idei iPhone-ok leleplezését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IPhone 17mobilApple

Lassan egy évnyi pletykaáradatot követően a küszöbön áll az Apple idei mobiljainak a bemutatása. A vállalat végre leleplezte a nagy napot, az iPhone 17 széria legfontosabb tagjai 2025. szeptember 9-én válnak majd hivatalossá az Awe Dropping fantázianevű sajtóeseményen. Ez magyar idő szerint 19 órakor kezdődik majd, és többek közt a YouTube-on is élőben követhető lesz.

Érdemes várniuk az új iPhone vásárlása előtt állóknak, heteken belül piacra kerülnek az idei modellek
Érdemes várniuk az új iPhone vásárlása előtt állóknak, heteken belül piacra kerülnek az idei modellek
Fotó: Samuel Cruz / Unsplash

Az új mobilszéria négy készülékből áll majd: az iPhone 17, az iPhone 17 Air, az iPhone 17 Pro, továbbá az iPhone 17 Pro Max képezik a kínálatát. Ezen túlmenően jövő tavasszal a legolcsóbb iPhone 17e is csatlakozhat hozzájuk, ezzel az ötödik készülékkel lesz majd valóban teljes a család.

Az iPhone 17 Air lesz a legérdekesebb készülék

Az Apple idén megkezdi a telefonkínálatának átszervezését, ennek keretében az iPhone 17 sorozatban már nem lesz Plus modell, a helyét a rendkívül vékony iPhone 17 Air veszi át.

A sima iPhone 17 várhatóan csak motorháztető alatti frissítéseket kap, míg az Air / Pro / Pro Max modellek újratervezett, az egész hátlapon végigfutó kameraszigetet is kaphatnak, ami vituálisan könnyen megkülönböztethetővé teheti a mobilokat. A pletykák alapján a Pro modellek kezdőára nőhet, az Apple megszünteti a jelenlegi legkisebb háttértárú változataikat.

A telefonok mellett a sajtóeseményen jó eséllyel bemutatkoznak még az Apple Watch Series 11 és az Apple Watch Ultra 3 okosórák, és talán az AirPods Pro 3 füles is tiszteletét teheti.

Végül az Apple idei mobiljaihoz új gyári tokok is dukálnak majd, ezek TechWoven néven válhatnak elérhetővé, a két évvel ezelőtt drámaian megbukott FineWoven tokok szellemi örökösei lehetnek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!