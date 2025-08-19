Senki sem számított rá, hogy a legkisebb iPhone ezt megkaphatja

Ha hihetünk a legújabb pletykáknak, akkor a szokásosnál is érdekesebbnek bizonyulhat az iPhone 17 mobilcsalád. A telefonok két körben debütálnak majd, szeptember közepe táján az iPhone 17, a vékony iPhone 17 Air, továbbá a két iPhone 17 Pro jöhet, majd jövő tavasszal a belépőszintű iPhone 17e is csatlakozhat a társasághoz.

Várhatóan marad az egyetlen hátlapi kameránál az iPhone 17e

Fotó: Thai Nguyen / Unsplash

Most a kínai Digital Chat Station jóvoltából a legolcsóbb iPhone 17e modellről érkeztek hírek. Az iparági források meglepetést okozva azt állítják, hogy nem csak egy unalmas, motorháztető alatti frissítést kap majd a legolcsóbb új iPhone, de egy trendi funkción is osztozkodik majd a drágább testvéreivel.

Trendibb és gyorsabb lehet az iPhone 17e

A kiszivárgott részletek alapján a leglátványosabb újdonság a Dynamic Island bevezetése lesz, ez egy interaktív értesítési felület a kijelzőbe ékelődött szenzorsziget körül. Senki sem számított rá, hogy az iPhone 17e megkaphatja ezt, az iPhone 16e még kijelzőbe felülről bevágott érzékelőtömböt használ.

A források szerint ezzel együtt az iPhone 17e általánosságban véve modernebb megjelenésűnek bizonyulhat, a meghajtásáról pedig a család többi tagjában is dolgozó Apple A19 chip gondoskodhat.

A további állítólagos specifikációkban már semmi meglepő sincs: 6,1 hüvelykes OLED kijelző, 12 megapixeles előlapi kamera, 48 megapixeles hátlapi kamera, továbbá Face ID arcfelismerés van terítéken.

