Mindenkinek ilyen telefon kell majd: új korszakot indít a népszerű telefonmárka

Lassan egy évtizednyi fejvakarást követően az Apple végre készen áll az első kettéhajtható iPhone piacra dobására. A készülékről már korábban kiderült, hogy a Galaxy Z Foldokhoz hasonlóan könyvszerűen nyíló kialakítást kapott, azaz összecsukva klasszikus mobilként, míg kinyitva táblagépként használható.

A Galaxy Z Foldokkal azonos formatervet kapott a kettéhajtható iPhone

Fotó: Jonas Leupe / Unsplash

A Bloomberg számára tudósító Mark Gurman most friss híreket kapott a kettéhajtható iPhone-ról, a forrásai szerint hardveresen lényegében elkészült a telefon. Az alkatrészeit beszállító cégek a jövő év elején kezdhetik meg a komponenseinek sorozatgyártását, maga a készülék pedig 2026 őszén mutatkozhat be és kerülhet piacra.

Új korszakot indít a hajtogatható iPhone

Gurman értesülései szerint az Apple mobilja kinyitott állapotban 8” méretű kijelzőt kínál majd, a biometrikus feloldása pedig a bekapcsológombjába épített Touch ID ujjlenyomat-olvasóval lesz megvalósítva.

Az utóbbi sokakat meglehet, de nem volt mód a Face ID arcfelismerés beépítésére: egyrészt a 9,5 mm vastagságával túlságosan vékonyka a készülék, másrészt pedig a kinyitott és a becsukott állapotban való használhatóság miatt kettő Face ID szenzortömböt kellett volna beleépíteni, ami költségben is probléma.

A források szerint a hajtogatható iPhone összesen négy kamerát kap: egyet az előlapra, kettőt a hátlapra, valamint egyet a belső kijelzőhöz, a legutóbbi lesz kinyitott állapotban az „előlapi” kamera. Végül az Apple már ebben a készülékben is a saját hálózati modemjét használhatja, az iPhone 16e mobilban debütált chipjének C2 nevű utódjáról van szó.

A kettéhajtható iPhone várható árazása rejtély, de az androidos modellek jelenleg olyan 1800 dollárnál kezdődnek, ennél olcsóbb szinte biztosan nem lesz az Apple terméke.

