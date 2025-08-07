Még soha nem látott újításra készül az Apple

Az idén szeptemberben bemutatkozó és piacra kerülő iPhone 17 mobilcsalád várhatóan a vékonyka iPhone 17 Air bevezetéséről marad emlékezetes, de jövőre az Apple újból olyan dobással állhat elő, ami a teljes termékcsaládban minőségi előrelépést hozhat.

Gyakorlati előnyei lennének az iPhone-ban a tandem OLED panelnek

Fotó: Nate Johnston / Unsplash

A dél-koreai The Elec forrásai szerint az Apple a mobilok kijelzőjének a feljavításán gondolkodik, és ha minden jól megy, akkor a jövőre érkező iPhone 18 mobilcsalád tagjaiban már be is vezetheti az újítást.

Szebbé és jobbá válhat az iPhone kijelzője

A források szerint a nagy újítást a tandem OLED kijelző bevezetése jelentheti. A technológiát az iPad Pro táblagépben már használja az Apple, a kijelzőtípus különlegességét az adja, hogy a panelben egymáshoz szendvicselve kettő darab OLED-réteg található.

Ennek a megoldásnak két nagy előnye van: óriásit nőhet a panel maximális fényereje, továbbá csökkenhet a kijelző fogyasztása.

A mobilok esetén a kijelző mindig az egyik legnagyobb áramfogyasztó, így ha sikerül csak 10-20 százalékot lefaragni az áramigényéből, az már feltűnően növelheti az akkus üzemidőt.

A források szerint az Apple nem az iPad Próban látott „normál” tandem OLED panelt használná, hanem egy egyszerűsített dizájnon gondolkodik, ezzel állítólag még tavaly kereste meg az LG Display.

A lényege, hogy panel felső OLED-rétegén csak a vörös és a zöld alpixelek, míg az alatt lévő rétegen kizárólag a kék alpixelek találhatóak.

Az Apple állítólag a Samsung kijelzőgyártó részlegével is tárgyalásokat folytat az egyszerűsített tandem OLED panel kapcsán, a technológia bevezetése esetén jó eséllyel nem kíván egyetlen beszállítóra hagyatkozni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!