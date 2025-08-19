Óriási hírt kaptak a számítógépes játékosok

Örömteli hírek futottak be az NVIDIA GeForce videókártyák tulajdonosainak, régóta várt fejlesztéseket kapott a GeForce alkalmazás. A legújabb verzióra való frissítést követően az appban számos olyan beállítás lesz elérhető, amelyekért eddig meg kellett nyitni a régi Control Panelt, így a játékosoknak nem kell többé abban keresgélniük például az anizotróp szűrés vagy az élsimítás régi játékokban való kényszerítéséhez.

Ingyen értéknövelő extrát kapnak a GeForce RTX 40 szériás videóvezérlőt használó játékosok

Fotó: Onur Binay / Unsplash

Ennél sokkal fontosabb kényelmi fejlesztés, hogy a GeForce alkalmazás végre globálisan megengedi a DLSS technológiát használó játékokban a gyári beállítások felülbírálását. Ennek köszönhetően pár kattintással bekapcsolható, hogy minden játék az idén bevezetett és sokkal jobb képminőségű transformer modellt használja a gépi tanulásos képfelskálázáskor, ezt eddig játékonként kellett beállítgatni.

Jól jártak a GeForce RTX 40-kártyákat használó játékosok

További óriási fejlesztés, hogy a legújabb GeForce RTX 50 szériás termékeket követően az előző GeForce RTX 40 családba tartozó kártyákon is elérhető lesz a Smooth Motion funkció.

Ezzel bármely játékban bekapcsolható a DLSS képkockagenerálás, bár nincs garancia a tökéletes működésére, csak a technológiát hivatalosan támogató termékek vannak kimondottan felkészítve a közbeavatkozásaira.

A GeForce alkalmazás nagy fejlesztéseket hozó frissítése a tervek szerint még ma befut a béta verziót tesztelők számára. Szerencsére a stabil szoftvert preferáló játékosoknak sem kell sokat várniuk az új funkciókra, már a jövő héten általánosan elérhetővé válhat a legújabb GeForce app.

