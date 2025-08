Mindig elfelejti a jelszavait? Akkor ennek a hírnek örülni fog!

A szkepticizmust tovább erősíti az a tény is, hogy az ökoszisztémák jelenleg még nem minden esetben kommunikálnak tökéletesen egymással. Az Apple-féle kulcstartó nem feltétlenül működik együtt egy Windows-alapú munkaállomással, és fordítva – ez problémát jelenthet azok számára, akik többféle eszközt használnak egyszerre.

Biztonságosabb, de mi történik vészhelyzetben?

A legnagyobb félelem az adathozzáférés elvesztéséből fakad. Mi történik, ha elveszítjük azt a telefont vagy laptopot, amely tárolja a privát kulcsunkat? Bár a felhőalapú szinkronizálás lehetővé teszi a kulcsok visszaállítását – például az iCloud vagy a Google-fiók segítségével –, nem mindenki bízik a távoli tárolásban. A vállalati környezetekben külön problémát jelent a hozzáférések kiosztása és kezelése, valamint az eszközök cseréje vagy újrafelhasználása.

A technológia emellett új adminisztratív terheket is jelenthet a rendszergazdák számára. A belső rendszerek, amelyek eddig jelszó-alapú hitelesítést használtak, most integrációra szorulnak, új biztonsági protokollokat kell bevezetni, és a felhasználókat is ki kell képezni az új működésre.

Egy technológia, ami fokozatosan írja át a hétköznapjainkat

Mindezek ellenére a trend egyértelmű: a jelszavak ideje lejár. A passkey nemcsak biztonságosabb, hanem emberközelibb is, hiszen nem várja el tőlünk, hogy minden weboldalhoz különböző, bonyolult karakterkombinációkat jegyezzünk meg. Az is fontos szempont, hogy a rendszer nem függ a felhasználó pontosságától vagy fegyelmétől – nem lehet „rossz” jelszót választani, mert nincs mit elrontani.

A jövőben nemcsak a nagy techcégek, hanem az e-kereskedelmi oldalak, közösségi platformok és kisebb szolgáltatók is be fogják vezetni ezt az azonosítási formát. Hosszú távon ez azt is jelentheti, hogy a jelszavas hitelesítést teljesen kivonják a forgalomból, és a passkey vagy hasonló technológiák váltják fel.