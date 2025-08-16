A kalózkodás olyan jó móka, hogy egyesek rezsicsökkentésre használják

A 2010-es évek végén sokan úgy gondolták, hogy a kalózkodás lassan szinte a múlté lesz, köszönhetően a streamingplatformok kényelmének és elérhetőségének. Ezt alátámasztani látszott, hogy évről évre csökkent a kalóz webhelyek látogatottsága.

A jelen piaci helyzetben újból egyre vonzóbb az emberek számára a kalózkodás

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Most rossz hírrel szolgált a filmek és sorozatok készítőinek a tartalomvédelmi szolgáltatásokat nyújtó MUSO: eddig tartott a csoda.

A kérdéses típusú tartalmak kalózkodása 2020-ban érte el a mélypontját, a mérések szerint abban az évben „csak” 130 milliárd látogatást regisztráltak a kalóz oldalak, ám trendszerű növekedést követően 2024-ben már 216 milliárdra emelkedett az érték.

Részben a kényelmetlenség fűti a kalózkodást

A MUSO adatai szerint a filmek és sorozatok kalózkodása modern formában tért vissza, a kalóz streamingoldalak a warezolás 96 százalékárt felelnek. A régimódi torrentezés és a hasonló módszerek szinte kihaltak, csak egy szűk réteg bíbelődik manapság ilyenekkel.

A tendencia nemcsak globális, hanem helyi szinten is érezhető. Svédországban a lakosság 25%-a vallotta be, hogy 2024-ben kalóztartalmat fogyasztott, különösen a fiatal, 15–24 éves korosztály körében népszerű a warezolás.

A kalózkodás visszatérésének látszólag két fő oka van: a költség és a kényelmetlenség.

A tartalmak egyre inkább szétszóródnak a különböző havidíjas streamingplatformok között, az előfizetések díjai pedig folyamatosan emelkednek. Mindeközben a felhasználók időnként reklámokkal és régiós korlátozásokkal szembesülnek.

A streaming által ígért bőség, egyszerűség és olcsóság egyre inkább a múlté. A széttöredezett és egyre drágább streamingpiaci helyzetet látva újból egyre többen hajlanak rá, hogy számukra nem csak olcsóbb, de végső soron jobb szolgáltatást nyújtó kalóz streamingoldalakon nézzék a filmeket és a sorozatokat.

