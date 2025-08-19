Ki nem találná, melyik nemzet káromkodik a legtöbbet

Egy új felmérés alapján a világon a horvátok káromkodnak a legtöbbet, amikor mesterséges intelligenciás chatbotokkal kommunikálnak. A káromkodásuk nem az agresszió jele, hanem inkább a nyílt és érzelmes kommunikáció sajátos formája, amelyet a horvát kultúrában természetesnek tartanak.

Nem fogják vissza magukat a horvátok, cifra káromkodás kíséretében adják elő magukat a chatbotoknak

Fotó: Artem Beliaikin / Unsplash

A kutatást végzett szakértő szerint a horvátoknál a káromkodás gyakran humorral és baráti hangnemmel párosul, így a mesterséges intelligencia számára nem bántó, hanem inkább szórakoztató kontextusban jelenik meg.

Akár profitálhatnak is a káromkodásból

A chatelésekben használt kifejezések így sokszor erősítik az érzelmi kifejezőerőt, és segítenek abban, hogy a felhasználók közvetlenebb kapcsolatot alakítsanak ki az MI-vel, azaz a sok káromkodás akár hasznos is lehet a horvát chatbotozók számára.

A felmérés szerint a horvátok nem finomkodnak: sokszor nagybetűs kiemelésekkel, teátrális stílusban, szlenggel egészítik ki mondataikat.

Néhány horvátországi demográfiai jellemző is kiderült a kutatásból: a chatbotok használata leginkább a nagyvárosi területeken elterjedt, a technológiát használó két fő korosztályt pedig a 20-40 évesek és a 40-55 évesek adják. A használók 55-60 százaléka nő, ők leginkább kreatív és oktatási célokra, míg a férfiak főként technikai feladatokhoz veszik igénybe a chatbotokat.

Az MI chatbotoknak legtöbbet káromkodó nemzetek:

horvátok spanyolok brazilok olaszok

Az MI chatbotokkal legudvariasabb nemzetek:

japánok dél-koreaiak skandináv nemzetek kanadaiak svájciak

