Büntetőeljárás indul a halálra kínzott francia ügyében

Óriási botrány tört ki augusztus közepén a színvonaltalan személyiségeiről ismert Kick élő közvetítéses szolgáltatás háza táján, miután hosszan kínzást és bántalmazást követően élő adásban halt meg egy francia tartalomkészítő. A közönség által Jean Pormanove művésznéven ismert, ténylegesen Raphaël Gravennek hívott férfit már hónapok óta lényegében rabszolgaként tartotta két másik streamer, élő adásban fizikai és mentális abúzusoknak tették ki. A halál álmában érte, egy tíz napon át tartó maratoni közvetítés során.

Hónapok óta mentálisan és fizikailag kínozták a Jean Pormanove néven ismert streamert a társai

Fotó: Jean Pormanove / Instagram

A botrány hatalmas felháborodást váltott ki világszerte, hiszen a Kick francia moderátorai nagyon régóta tudtak róla, hogy mit tesznek a társai Gravennel, de nem voltak hajlandóak véget vetni a közvetítéseknek.

Eljárás indul a Kick ellen megkínzott streamer miatt

A férfi halála során nem merült fel idegenkezűség, és nem lehetetlen, hogy megúszhatják a felelősségrevonást a Gravent kínzott streamerek. Viszont a francia ügyészség mindenképp eljárást fog indítani a Kick élő közvetítéses szolgáltatással szemben, mert az látszólag megszegte Franciaország online tartalmak moderációjával kapcsolatos jogszabályát.

Ezen túlmenően fennáll a gyanú, hogy az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályának moderációval kapcsolatos részét is sértette a Kick, az utóbbi értelmében elvileg akár 10 év börtönbüntetést és 1 millió eurós büntetést is kaphatnak a felelősei.

A Kick korábban az együttműködéséről biztosította a hatóságokat, hírünk írásáig nem reagált a mostani fejleményekre.

