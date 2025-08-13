Új fejezet az amerikai–kínai techháborúban – ez mindent megváltoztat

A kínai hatóságok az elmúlt hetekben több nagy technológiai vállalatot – köztük a Baidut, a ByteDance-t és a Tencentet – szólítottak fel arra, hogy indokolják meg, miért vásárolnak Nvidia H20 AI chipeket, amikor hazai gyártású alternatívák is rendelkezésre állnak. A Cyberspace Administration of China (CAC) és más állami szervek emellett aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az Nvidia által az amerikai kormánynak benyújtandó anyagok érzékeny, ügyféladatokat is tartalmazhatnak.

Az Nvidia H20 a kínai-amerikai techháború áldozata lehet.

A megbeszélések nem jelentettek hivatalos tiltást, de több forrás szerint a cégeket arra ösztönözték, hogy kerüljék a H20-at, különösen kormányzati vagy nemzetbiztonsági projektekben. Más jelentések arról is beszámoltak, hogy egyes vállalatok – például a ByteDance, az Alibaba és a Tencent – ideiglenesen teljesen felfüggesztették a chip beszerzését, adatszivárgási kockázatokra hivatkozva.

Hogyan jutott idáig amerikai–kínai techháború?

Az Nvidia a H20-at kifejezetten a kínai piac számára fejlesztette, miután 2023 végén az Egyesült Államok exportkorlátozást vezetett be a fejlettebb AI chipekre. A H20 lett a legnagyobb teljesítményű chip, amelyet a cég eladhatott Kínában, ám 2024 elején az amerikai hatóságok még ezt is megtiltották – egészen a tiltás júliusi feloldásáig, amikor az Nvidia és a Trump-adminisztráció megállapodásra jutott.

A kínai kiberszabályozó azonban már a korlátozás feloldása után is behívta az Nvidia képviselőit, hogy tisztázzák: a H20 nem jelent-e hátsó kapus biztonsági kockázatot a felhasználói adatokra nézve. Az állami média, köztük a CCTV-hez köthető Yuyuan Tantian az elmúlt napokban fokozta a kritikát, a chip biztonságát, technológiai színvonalát és környezetbarát mivoltát is megkérdőjelezve.

Gazdasági és technológiai következmények

A kínai fenntartások komoly csapást jelenthetnek az Nvidiának: a vállalat a 2024 januárjában zárult pénzügyi évében 17 milliárd dollár bevételt ért el Kínából, ami a teljes forgalom 13%-a. Mindeközben Peking felgyorsította a hazai AI chipfejlesztéseket, például a Huawei rivális processzorait, hogy csökkentse a külföldi függőséget.