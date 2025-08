Több mint 60 kedvezmény a kuponnapokon – grillezéshez, vacsorához, nyaraláshoz is

A SPAR és az INTERSPAR üzleteiben 2025. augusztus 7–17. között ismét kuponnapokat tartanak, ahol több mint 60 féle árengedmény közül válogathatunk. A kuponokhoz augusztus 4–6. között juthatunk hozzá: vagy a boltok pénztárainál kapjuk meg vásárlás után, vagy digitálisan a MySPAR applikációban böngészhetjük őket. Ez a rugalmas rendszer különösen praktikus nyáron, amikor a tervezés és gyors ügyintézés sokat számít.

Spar kuponnapok

A kuponok között élelmiszerek, italok, készételek és meglepetéstárgyak is szerepelnek, így akár nyaraláshoz, akár egy hétköznapi vacsorához keresünk megoldást, biztosan találunk olyan ajánlatot, amely hasznos lehet. A kampány célja, hogy az augusztus – amely a családok számára sokszor különösen költséges – egy kicsit könnyebbé váljon, és az alapvető dolgokat olcsóbban szerezhessük be.

Grillezzünk, hűsöljünk, spóroljunk!

A kuponnapok egyik központi eleme idén is a grillezés: a SPAR BBQ kolbászait – legyen az sajtos, magyaros vagy bajor fűszerezésű – most 30%-kal olcsóbban vásárolhatjuk meg. Ezek gyorsan elkészülnek, így tökéletesek egy nyári vacsorához vagy egy hétvégi kertipartihoz. A csomaghoz jöhet még Csíki csipsz, Hellmann’s szósz, és természetesen egy jól behűtött Somersby cider is, de a sörkedvelők sem maradnak hop nélkül – a Soproni Óvatos Duhaj IPA, a Staropramen és a Mort Subite gyümölcssörei is jelentős kedvezménnyel kaphatók.

Aki inkább a gyors, előkészítést nem igénylő megoldásokat részesíti előnyben, annak sem kell csalódnia. A Frosta és Maggi készételek, wok mixek és szószok ideálisak egy laktató, mégis gyors vacsorához. A Panzani tésztafélék és KNORR instant levesek szintén megtalálhatók a kuponok között, így akár a nyaralóban is gyorsan és olcsón készíthetünk ételt a családnak.

Gyerekeknek is tartogat meglepetést az akció

A kuponfüzet nemcsak a konyhai hozzávalókról szól. A SPAR azokra is gondolt, akik a család legkisebb tagjainak keresnek kedvező árú meglepetést: a Screamerz játékfigurák most 30%-kal olcsóbban vihetők haza. Ezek a színes, hangot kiadó játékok nagy népszerűségnek örvendenek, és akár egy sulikezdéshez kapcsolódó ajándékként is megállják a helyüket.