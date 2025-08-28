Erről a kütyüről minden zenerajongónak tudnia kell

A kimagasló hangminőségre vágyó zenerajongók a mai napig nem békéltek meg a vezeték nélküli fülhallgatókkal, a Bluetooth hangtömörítése miatt ezek gyengébben szólnak, mint a vezetékes modellek. A problémát végső soron az jelenti, hogy a mobilok és hasonló kütyük egyre ritkábban kínálnak audio Jack hangkimenetet, a gyártók évek óta agresszíven erőltetik a Bluetooth fülesekre való átállást.

Hidat képez a Bluetooth hangeszközök és a vezetékes fülesek között az iFi audio Go Blu Air erősítőkütyü

Fotó: iFi audio

Most az iFi audio egy szokatlan új kütyüvel oldaná meg az audiofilek hangminőséggel kapcsolatos problémáit. A Go Blu Air nevű terméke egy mobilokhoz és egyéb Bluetooth-on keresztül hangot lejátszó eszközökhöz párosítható, hordozható erősítő, amelybe bedughatóak a 3,5 mm-es és 4,4 mm-es audio Jacket használó fülhallgatók és fejhallgatók.

Komolyabb fejhallgatókkal is használható a kütyü

A saját akkuról működő, egy töltéssel akár 10 óra üzemidőre is képes Go Blu Air a jobb hangminőség érdekében az AAC, az LDAC, továbbá az aptX Adaptive Bluetooth hangkodeket is támogatja, bár ezek használatához a zenét lejátszó eszköznek is ismernie kell a technológiákat.

Az iFi szerint a hordozható erősítő 256 mW teljesítmény leadására képes, így nagy ellenállású fejhallgatókkal is használható.

A hordozható erősítőben Bluetooth 5.2 szabványt támogató Qualcomm QCC5144 chip dolgozik, a digitális-analóg konvertere Cirrus Logic MasterHiFi típus, a torzításmentes hangzás érdekében pedig többrétegű TDK és muRata kondenzátorok kerültek bele. A csupán 30 grammot nyomó Go Blu Air erősítőért 150 eurót, durván 60 ezer forintot kér a gyártó.

