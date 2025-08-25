Elképesztő, hogy mit csinált ez a nő a lakásával

A legtöbb felnőtt ember állandó időzavarban szenved, a világ könyörtelen rohanása miatt sokan még a lakásuk tisztességes takarításával is hadilábon állnak. Egy amerikai nő szerencsére üdítő kivételt jelent a szabály alól, olyannyira unatkozott az elmúlt időszakban, hogy elkezdte Titanic témájúvá alakítani a New York-i lakását.

Hónapok óta dolgozik a nő, hogy Titanic témájúvá változtassa a teljes lakását

Fotó: Titanicapartment / TikTok

Sarah több tucat videóban dokumentálta, hogyan miként alakította át a helyiségeket: a nyílászárók és a falak dekorálásától az átfestéseken keresztül a hamis hajóablakok hozzáadásáig mindenről van videója.

A lakást természetesen korhű, vagy legalábbis témához illő tárgyakkal és bútorokkal is díszítette.

Állítása szerint a Titanic-lakás végső soron egy művészeti projekt a részéről.

Nem marad örökre ilyen a lakás

A különleges lakás természetesen reakciók széles skáláját váltotta ki, a videókra érkezett kommentek alapján sokan csodálják és értékelik az erőfeszítéseit, míg mások teljesen bolondnak nézik. Sarah elmondása szerint nem okoz gyakorlati problémát számára, hogy ilyen lakásban éljen, funkcionálisan továbbra is megfelel a céljának, bár a kutyája annyira nem kedveli az átalakítások egy részét.

Sarah látszólag hamarosan végére ér a furcsa renovációnak, de előreláthatóan nem maradnak majd tartalmak nélkül a rajongói: következőre Aliz csodaországban témájúra kívánja átalakítani a lakást. Ez elég meredeken hangzik, de nem őrültebb a mostani Titanic témánál.

