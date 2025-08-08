Több millió laptopot kell azonnal frissíteni

Nem szokatlanok a specifikus gyártók számítógépeit érintő sebezhetőségek, most épp a Dell háza táján történt súlyos incidens. A gyártó szerint száznál is modelljét érinti egy biztonsági malőr, a több milliós darabszámban használt Latitude és Precision laptopjaival van gond.

Több millió Dell laptop adatait sodorják veszélybe a sérülékenységek

Fotó: Dell

A hiba forrását a ControlVault3 biztonsági funkció illesztőprogramja és chipen futó szoftvere jelentik. Ez egy érzékeny adatok extra biztonságos tárolására kitalált, hardveralapú megoldás, elsősorban a jelszavakhoz és a biometrikus adatokhoz hasonló információk megvédésére lett kitalálva.

Sajnos vagy szerencsére a Cisco Talos biztonsági cég öt súlyos sebezhetőséget talált bennük, a kihasználásukkal kilophatóak a számítógépekről a ControlVault3 segítségével őrzött adatok.

Laptopok millióit érinti a biztonsági malőr

A Dell szerint nincs arra utaló bizonyíték, hogy bárki aktívan kihasználná a sebezhetőségeket, azonban az érintett laptopokon sürgősen frissíteni kell a ControlVault3 szoftveres környezetét.

Hála égnek ehhez jelen esetben nem kell informatikusnak lenni.

Elsőként meg kell keresni a hibával kapcsolatos támogatási oldal „Affected Products” táblázatában, hogy érintett-e a használt laptop. Ha igen, akkor a megfelelő „Go to the Drivers & Downloads site for updates” linkre kattintva bejövő oldalról le kell tölteni egy frissítést. Ezt telepítve és a laptopot újraindítva megszűnik a probléma.

A biztonsági gondoknál tartva épp az androidos mobilokkal és táblagépekkel is nagy baj van, ráadásul a gyártók irgalmán múlik, hogy egyáltalán megérkezik-e rájuk a szükséges szoftverfrissítés.

