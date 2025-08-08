Több millió laptopot kell azonnal frissíteni

Nem szokatlanok a specifikus gyártók számítógépeit érintő sebezhetőségek, most épp a Dell háza táján történt súlyos incidens. A gyártó szerint száznál is modelljét érinti egy biztonsági malőr, a több milliós darabszámban használt Latitude és Precision laptopjaival van gond.
A hiba forrását a ControlVault3 biztonsági funkció illesztőprogramja és chipen futó szoftvere jelentik. Ez egy érzékeny adatok extra biztonságos tárolására kitalált, hardveralapú megoldás, elsősorban a jelszavakhoz és a biometrikus adatokhoz hasonló információk megvédésére lett kitalálva.
Sajnos vagy szerencsére a Cisco Talos biztonsági cég öt súlyos sebezhetőséget talált bennük, a kihasználásukkal kilophatóak a számítógépekről a ControlVault3 segítségével őrzött adatok.
A Dell szerint nincs arra utaló bizonyíték, hogy bárki aktívan kihasználná a sebezhetőségeket, azonban az érintett laptopokon sürgősen frissíteni kell a ControlVault3 szoftveres környezetét.
Hála égnek ehhez jelen esetben nem kell informatikusnak lenni.
A biztonsági gondoknál tartva épp az androidos mobilokkal és táblagépekkel is nagy baj van, ráadásul a gyártók irgalmán múlik, hogy egyáltalán megérkezik-e rájuk a szükséges szoftverfrissítés.
