Kiszivárgott a LEGO luxusáron érkező szettje

Törölgethetik az izzadságcseppeket a homlokukról a LEGO készletek szenvedélyes gyűjtői és a szülők, ám ezúttal nem a nyári forróság miatt. Az internetre felkerült fotók alapján bármelyik nap hivatalossá válhat a világ ötödik legtöbb elemből álló készlete, a LEGO Death Star.

Minden idők ötödik legtöbb elemből álló LEGO készlete lehet a Star Wars Death Star

Fotó: FLYGUY (フライガイ) / X

A Halálcsillag modellje nem egy szimpla gömbforma lesz, kettévágva ábrázolja a Star Wars ikonikus űrállomását, belső terekkel és minifigurákkal. A fotók alapján nem kevesebb, mint 9023 darabból áll majd a készlet, így aki megépíti, annak biztosan jó időre leköti majd a figyelmét.

Ez nem is baj, ennie és számlákat fizetnie már úgysem kell a hónapban.

Hiperdrága lehet az óriási LEGO szett

Merthogy nagyon drága lesz a LEGO Death Star szett, a sejtések szerint 1000 dolláros árra lehet számítani. Egy kicsit érthetőbben nettó 340 ezer forint, vagy bruttó 430 ezer forint körül kerülhet a boltokba a félbevágott Halálcsillag.

Upcoming LEGO Star Wars UCS Death Star with 9023. Basically a slice of a Death Star.#lego #legostarwars #legodeathstar pic.twitter.com/TT7sEeO7Nc — FLYGUY (フライガイ) (@FLYGUY) August 9, 2025

Az árból rendkívül valószínű, hogy kis példányszámú szettnek bizonyul majd a LEGO újdonsága. Ennek van annyi előnye, hogy az évek során nőhet a másodkézi ára, idővel akár szép profitot termelő üzletnek is bizonyulhat a gyűjtőknek való értékesítése.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!