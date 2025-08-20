A kutyások életét komolyan megkönnyíthetné ez a találmány

A házi kedvencek sok örömet hoznak az otthonokba, de sokan csak a kutyájuk vagy a cicájuk befogását követően szembesülnek azzal, hogy allergiásak a szőrére, plusz időnként maguk is az állatok is kellemetlen szagúak. A Blueair most bemutatott ezekre a gondokra egy szokatlan, de elviekben működőképes megoldást: a PetAir Pro egy állatfekhellyel egybeépített légtisztító berendezés.

Legfeljebb olyan 11 kilós állatoknak felel meg a PetAir Pro légtisztító fekhelyrésze

Fotó: Blueair

Az eszköz széles, lapos kialakítása lehetővé teszi, hogy a kutya vagy a macska közvetlenül rajta pihenjen, miközben a készülék teszi a dolgát. A különleges használati helyzet miatt a gyártó a cserélhető HEPA-szűrő védelmére is figyelt, a Pet FurLock technológiája külön tartályba próbálja gyűjteni a beszívott szőrszálakat, hogy azok ne tömítsék el idő előtt a filtert.

A forrásánál kezelné a gondot a légtisztító

A PetAir Pro egyik legnagyobb előnye, hogy közvetlenül a forrásnál csökkenti az allergének számát. A beépített H13 HEPA szűrő a legapróbb részecskéket is képes kiszűrni a szoba levegőjéből, míg az OdorFence technológia enzimek és ásványi anyagok segítségével hatástalanítja a szagokat.

A készülék csendesen működik, és automatikusan csökkenti a ventilátor sebességét, ha érzékeli, hogy ráfeküdt a kutya vagy a macska. Már ha hajlandó ráfeküdni, ez jelentheti a vásárlók egyik legnagyobb aggodalmát.

A fekhely háromféle stílusú fekhelyrésszel testre szabható, a Pet Lock funkció pedig megakadályozza, hogy az állatok véletlenül megváltoztassák a beállításait. A gyártó egyetlen méretben árulja a terméket, legfeljebb 11 kiló körüli állatok számára felel meg, azaz kutyák esetében legfeljebb a közepes testűnek mondhatóak alsó szegmenséig használható.

A PetAir Pro légtisztító elsőként az Egyesült Államokban került piacra, a gyártó 500 dollárt kér érte, ami nettó 169 ezer forintot jelent. Ez jó sok pénz egy olyan termékért, ami talán be sem válik, ráadásul a csere HEPA-szűrő beárazásakor is vastagon fogott a ceruza, nettó 30 ezer forintnak megfelelő 90 dollárt kér érte a Blueair.

