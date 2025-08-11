Ennyibe kerülhet a legolcsóbb MacBook

Friss és ropogós iparági híresztelések érkeztek az Apple jó ideje pletykált, legolcsóbb MacBookjáról. A bennfentesek szerint részben az ár leszorítása érdekében a laptop csak 12,9 hüvelykes kijelzőt kapott, a tömeggyártása pedig az idei utolsó negyedévben kezdődhet, ami 2026 eleji piacra dobásra utal.

Ha tényleg a pletykált összegbe kerül majd a gép, akkor sokak első MacBookja lehet

Fotó: Taan Huyn / Unsplash

A hírek szerint a laptopot az iPhone 16 Pro mobilokban megismert A18 Pro chip hajtja majd. Ez lehet az első alkalom, hogy egy Apple notebookba iPhone-os processzor kerülhet.

A lapka teljesítményre állítólag megközelítheti az eredetileg is számítógépes használatra szánt M3 szintjét, miközben sokkal jobb energiahatékonyságot, ezáltal hosszabb akkus üzemidőt biztosíthat.

A belépő MacBook háza alumíniumból készülhet, elvileg nem vált át műanyag használatára az Apple. A hírek szerint ezüst, kék, rózsaszín, továbbá sárga árnyalatokban lehet kapható a laptop.

Sokak számára elérhető lehet az új MacBook

A legújabb értesülések szerint a belépőkategóriás MacBook kezdőára nettó 205 ezer forintnak megfelelő 599 dollár lehet. Ez tényleg széles kör számára volna megfizethető, ami jelen esetben szükséges is, hiszen a célközönségének jókora részét a diákok jelentik.

Az elemzők szerint a belépőkategóriás MacBook akár évi 5–7 millió darabos eladást is generálhat. Ez 30–40%-kal növelhetné az Apple laptopos értékesítéseit, már amennyiben a legolcsóbb MacBook nem eszik bele a megszokott modellek eladásaiba.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!