A McDonald’s-nak sincsenek mindig jó ötletei, mutatjuk, melyik verte ki a biztosítékot

A McDonald’s-nak több évtizedes története van a menükbe csomagolt ajándéktárgyakkal, a gyűjthető termékekkel leginkább a gyerekeket próbálják rábírni arra, hogy a gyorsétteremben vásároltassanak a szüleikkel. Nemrég a franchise japán kirendeltsége óriási visszhangot keltett akciót talált ki, limitált kiadású Pokémon-kártyákat adott a Happy Meal menük mellé.

Ipari mennyiségben kerültek az utcákra és a szemeteskonténerekbe a Pokémon-kártyákért megvett McDonald's menük

Fotó: X

Ebből természetesen katasztrófa lett, nem csak a Pokémon rajongói támadták meg a McDonald’s éttermeit, hanem a nyerészkedők is, hiszen a limitált kiadású játékkártyák szép haszonnal eladhatóak az online piactereken.

Az akciónak az lett a vége, hogy a kártyákra éhező gyűjtők és skalpolók tömegével vásárolták a Happy Meal menüket, amelyeket aztán gyakran haza sem vittek, elárasztották a kidobált ételek az utcákat és a szemeteskonténereket.

Felszólította a fogyasztóvédelem a McDonald’s-ot

A felháborító ételpazarlás miatt a japán fogyasztóvédelem felszólította a McDonald’s-ot, hogy racionalizálja a promócióját, mire a vállalat vásárlásonként egyre korlátozta a kiadható Happy Meal menük számát.

Ez persze nem oldotta meg a gondot, csak kényelmetlenebbé tette a kártyákra utazó vevők életét, de a cégnek 24 órán belül így is sikerült megszabadulnia a promócióhoz legyártott összes kártyájától.

Az étteremlánc végül elnézést kért, és nem csak az ételpazarlás miatt: egyes kártyák több tízezer dolláros áron bukkantak fel az internetes hirdetési oldalakon.

Az üzletileg sikeres, de mégis balul elsült akció miatt a japán McDonald’s most bejelentette, hogy egyelőre jegeli a következő hasonló promócióját, augusztus 29-től a One Piece animesorozathoz kötődő kártyákat kívánt ugyanígy a Happy Meal menükhöz csomagolni. Ez szintén egy rendkívül népszerű széria, és biztosra vehető, hogy megismétlődött volna vele a pokémonos botrány.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!