Döbbenetes összegért vennék meg a magyarok kedvenc böngészőjét

Hónapok óta óriási bajban van a Google, az Egyesült Államok által indított versenyügyi eljárás miatt a levegőben lóg, hogy rákényszerítik a Chrome böngésző eladására. A Google természetesen minden elképzelhető módszerrel harcol, hogy ne kelljen ezt megtennie.

Mások pénzéből venné meg a Chrome-ot a Perplexity

Ez nem akadályozta meg a ChatGPT-hez hasonló chatbotot készítő Perplexity mesterséges intelligenciás céget abban, hogy kéretlen felvásárlási ajánlattal keresse meg a Google-t. A 18 milliárd dollár piaci értékű vállalat szóvivője megerősítette, hogy a Perplexity kész lenne átvenni a világszerte masszívan piacvezető böngésző feletti hatalmat, amennyiben a Google rákényszerül az eladására.

Ennyit ér a Perplexity szerint a Chrome

Az őrült piaci értéke ellenére veszteséges Perplexity stílszerűen hitelből fedezné a vásárlást, állítása szerint 34,5 milliárd dollár tud felajánlani a Chrome böngészőért.

Az ajánlat elfogadása esetén vállalná, hogy az átvételt követő két évben 3 milliárd dollárt fordít a Chrome, továbbá a nyílt forrású Chromium verziójának a fejlesztésére.

Hírünk írásáig a Google nem kommentálta a felvásárlási ajánlatot, azonban a Chrome eladása nyilvánvalóan csak akkor jöhet szóba, ha rákényszerítik a versenyügyi eljárás jogerős ítéletében.

A Perplexity nemrég Comet néven maga is saját böngészőt tett elérhetővé. Ez a Chromium motorra épül és tele van tömve az MI-alapú eszközeivel, de jelenleg csak egy havi 200 dolláros előfizetéssel rendelkezők férhetnek hozzá.

