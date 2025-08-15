Letilthatják a kéretlen meztelen fotókat a mobilok

Tíz hónappal a bejelentését követően a Google végre minden androidos mobilozó számára elérhetővé tette a Kényes tartalomra vonatkozó figyelmeztetések (Sensitive Content Warnings) funkciót, avagy a meztelen képek homályosítását az SMS/RCS üzenetküldésre való Messages appjában.

Még azelőtt próbálja elrejteni a meztelen képeket a funkciót, hogy meglátnák azokat a mobilozók

Ez próbálja automatikusan felismerni és elhomályosítani a meztelenséget tartalmazó képeket, még mielőtt a címzettek megnyitnák azokat. A Messages mobilapp lehetőséget ad a rostán fennakadt képek törlésére anélkül, hogy azok láthatóvá válnának, és persze a küldőt is blokkolhatják a mobilozók.

A rendszer a küldő oldalán is figyelmeztet. Aki meztelen képet próbál továbbítani, az egy biztonsági üzenetet kap a kockázatokról, és csak egy jobbra húzásos gesztussal tudja jóváhagyni a küldést.

Régóta dolgozik a meztelenség szűrésén a Google

A funkciót eredetileg tavaly októberben jelentették be, ám eddig csak korlátozott béta tesztelésben volt elérhető. A működéséhez Google-fiók szükséges, a fiatalkorú felhasználóknál pedig alapértelmezetten be van kapcsolva, míg felnőtteknél kikapcsolt állapotban indul.

A Kényes tartalomra vonatkozó figyelmeztetések aktiválásához a felhasználóknak a Messages mobilapp jobb felső sarkában lévő a profilképükre kell koppintaniuk, majd a Messages-beállítások menüpontot kell választaniuk. Ezt követően a Védelem és biztonság opció alatt a Kényes tartalomra vonatkozó figyelmeztetések kezelése részre kell koppintaniuk, mire bejön egy újabb felület, ahol ki- és bekapcsolhatják a működését.

Kapcsolódó érdekességként az Apple FaceTime videócsevegő hamarosan a videóhívásokat is képes lesz leállítani, ha meztelenséget detektál azokban.

