Multimilliomos lett egy kisfiú - megmutatjuk, hogyan csinálta

Most mindenki szeretne egy kicsit Alex Butler lenni, a 15 éves fiú dollárban multimilliomos lett, miután eladta a Taco vs Burrito nevű kártyajátékának jogait a PlayMonster játékgyártónak. A pontos összeg titok, de biztosan több millió dollárt fizetett a vállalat.

Hétévesen kitalált ötletek hoztak 15 éves korára dollármilliókat a fiúnak

Fotó: HOT TACO!

A Taco vs Burrito ötletével Alex még hétévesen állt elő, a családjával sokat kártyázott, és felkeltette az érdeklődését egy saját játék kitalálása. A Taco vs Burrito célját a legértékesebb ételek készítése jelenti különféle hozzávalók, tettek, módosító tényezők használatával. Egyes kártyalapok visszavetik a játékosokat, például pontokat vonnak le vagy hasfájást idéznek elő.

Sok millió dollárt ért az egyszerű játék

A játék ötletének kiforrását követően a fiú szülei céget alapítottak, és sikeres Kickstarter-kampányon keresztül összeszedték a pénzt a gyártásának és a forgalmazásának az elindításához. A Taco vs Burrito még 2018-ban vált elérhetővé az Amazonon, csupán 20 dollárba került, és az első évben 1,1 millió dollár bevételt hozott, azóta már 1,5 millió darab fogyott belőle.

A játék sikerét látva az évek során többen is megkeresték a jogok megvásárlásával Butleréket, azonban egészen eddig nem érezték elég jónak az ajánlatokat, inkább megtartották a jogokat.

A tizedik osztályt járva multimilliomossá vált Butler nem kíván újabb kártyajátékot tervezni, a mesés vagyonából a jogosítvány megszerzése után többek közt Lamborghinit kíván venni. A pénz egy részét talán zeneproduceri karrierbe fektetheti, de a sportok és a videójáték iránt is érdeklődik.

