Vége a napi töltögetésnek, ezt a mobilt elég hetente egyszer

A kínai márkák évek óta az élvonalban vannak a legújabb akkutechnológiák bevezetésében, legyen szó nagyobb kapacitású vagy gyorsabban tölthető telepekről. A trend legújabb eredményeként a Realme márka leleplezett egy olyan működőképes koncepciómobilt, amelybe 15 ezer milliamperes akku került, minden bizonnyal az újmódi szilícium-szén típusról van szó.

Öt napig elmehet egy töltéssel a 15000 mAh-es akkuval szerelt Realme mobil

Fotó: Realme

Óriási akkuval szerelt mobilok persze korábban is léteztek, de a Realme szerint a koncepció telefonja az elképesztő kapacitású telep ellenére csak 8,9 mm vastag, azaz nem lett fél tégla vastagságú és súlyú tőle.

A Realme szerint ez a jövő a mobilokban

A 15 ezer milliamperes akkuval szerelt telefon normálnak mondható használat mellett a gyártó szerint öt napig bírja egy töltéssel, de éppen 18 órányi videórögzítésre, 50 órányi videólejátszásra, 30 órányi játékra is elég lehet.

Az efféle bejelentésekkor persze mindig van egy bökkenő: a Realme nem tudja, hogy mikor kerülhet piacra az első 15 000 milliamperes akkuval szerelt mobil, mert egyelőre nem került tömeggyártásba a brutális kapacitású akku.

A cég szerint elsőként 10 ezer milliamperes akkuval szerelt mobilokat kapnak majd a vevők, ez a kisebb kapacitású telep már közel áll a piaci bevezetéshez.

Ettől függetlenül nem érdemes túlzott sietségből fakadó félrevezetéssel vádolni a gyártót. A tavaly novemberben leleplezett Realme GT 7 mobilban már 7000 mAh-es akkut használt, ennek a következő hónapokban debütáló GT 8 nevű utódjába pedig akár 8000 mAh-es telep is kerülhet.

