Nagy gond van ezzel a Magyarországon is népszerű mobiltelefonnal, a gyártó retteg

Az elmúlt években újból és újból érthetetlen problémába futott bele a Magyarországon is forgalmazott Pixel mobiljaival a Google: tűzveszélyesnek bizonyultak egyes modellek akkumulátorai. A legutóbb egy töltés közben, az éjszaka közepén kigyulladt Pixel 6a miatt került kínos helyzetbe a vállalat.

Kétszáz töltés után korlátozni kezdik az akku kapacitását és a töltési sebességet a Google Pixel 10 mobilok

Fotó: Google

A Google szoftverfrissítésekkel próbálta kezelni a problémát, az érintett mobiljain bizonyos számú töltési ciklus után korlátozta az akkumulátoraik tölthetőségét. Mostanra viszont a cég olyan mániásan fél a telefonjainak kigyulladásától, hogy a kezdetektől fogva elkezdi alkalmazni a töltés limitálását.

Nem tudnak mit tenni a Pixel 10 mobilok vásárlói

Az Android Authority kérdésére a Google tisztázta, hogy az akkutöltés a limitálása az első naptól fogva jelen van a legújabb, Pixel 10 családba tartozó mobiljain. Ezt azt jelenti, hogy 200 töltési ciklust követően a készülékek elkezdik csökkenteni az akku tölthetőségét, továbbá az akkutöltés sebességét.

Emiatt akár fél év után feltűnően csökkenni kezdhet a Pixel 10 mobilok akkus üzemideje, a mobilozók pedig semmit sem tehetnek ez ellen, nem tudják a saját felelősségükre kikapcsolni az akkuvédelmi funkciót.

Sajnos a mai napig nem tisztázott, hogy mi okozta egyes Google Pixel mobilokban az akkutüzes eseteket. A készülékek kialakításában látszólag nem volt olyan tervezési hiba, ami növelné a tűzveszélyes akkusérülés kialakulásának a kockázatát, maguk az akkumulátorok lehettek a ludasak.

A Pixel 10 agresszív akkukezelésével viszont a Google áteshetett a ló túlsó oldalára, látszólag már annyira retteg a problémától, hogy inkább bevállalja a korlátozás miatti negatív visszhangot, csak legyen végük az akkutüzeknek.

