Olcsón is lehet divatos mobilt venni

Folytatja a kevés pénzért korrekt telefonok piacra dobását a Xiaomihoz tartozó Redmi márka. A 72 ezer forintos ára ellenére a mobilozók nagyobbik része számára már elégséges Redmi 15 5G bevezetését követően most egy ennél is megfizethetőbb készülékkel bővült a repertoárja: a Redmi 15C olcsóbbik 4+128 GB konfigurációja csak 54 990 forintba, míg a 8+256 GB változata 64 990 forintba kerül. Az olcsóbbik a Telekomtól is elvihető havidíjas előfizetéssel.

Abszolút belépőkategóriás, de alap célokra használható a divatos Redmi 15C mobil

Fotó: Xiaomi

Ennyi pénzért nem kell csodára számítani, a mobil 6,9 hüvelykes és 120 Hz-es érintőkijelzője 1600×720 pixeles, a MediaTek Helio G81 Ultra rendszerlapkája még nem támogatja az 5G-hálózatokat, a 8 MP-es előlapi és az 50 MP-es hátlapi kameráitól pedig nem érdemes remek képminőségre számítani.

Pozitívumai is vannak a mobilnak

Mindezek ellenére nem csak az ára jelenti a Redmi 15C egyetlen előnyét. Kinézetre feltűnően divatos, átlagos mobilozási feladatokhoz megfelel a sebessége, a 6000 milliamperes akkuja pedig 33W teljesítményű gyorstöltést is támogat. Ezen túlmenően az audio Jack hangcsatlakozót sem spórolták le készülékről, így nem kötelező Bluetooth fülhallgató venni mellé.

