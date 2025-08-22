Erre nagyon figyeljen, ha nem akarja, hogy hirtelen tönkremenjen a mobilja!

Teljesen gyakorlati okokból a mobilok egyik fontos és erősen reklámozott tulajdonságává a víz- és porállóság vált, szinte mindegyik gyártónak van IP-védettséggel hirdetett készüléke. A Google most az elsők között vallotta be az új Pixel 10 modellek reklámjaiban, hogy nem szabad túl komolyan venni ezt dolgot, a víz- és porállóság ugyanis nem végleges tulajdonság.

Legfeljebb az apró betűs részben vallják be az igazságot a mobilgyártók, de azt persze ritkán olvassák el a vevők

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A figyelmeztetés szerint a készülékek a gyárból kikerülve valóban megfelelnek a reklámozott szabványnak (a Google Pixel 10 mobilok esetében konkrétan IP68-ról van szó), azonban a mindennapi használat során keletkező fizikai sérülések, a leejtések és a vibráció hatásai, a klóros vagy sós víz fokozatosan tönkretehetik a telefonok szigetelését.

Az IP-minősítés nem jelenti azt, hogy a telefon hosszú távon megőrzi a vízálló képességét. Csak azt jelenti, hogy a hirdetett szabványnak megfelelő állapotban jön ki a gyárból.

Csak illúzió a teljesen vízálló mobil

A bejelentés sokakat meglephet, hiszen a mobilgyártók eddig többnyire hallgattak arról, hogy a vízállóság csak ideiglenes tulajdonság. Emiatt a Google tájékoztatása csalódást kelthet, de hasznos és fontos figyelmeztetés.

Főleg mivel a vízállósággal való reklámozásuk ellenére nincs vízkárra vonatkozó garancia a mobilokra.

Amennyiben bármikor és bárhogyan beáznak, akkor a pórul járt mobilozók a saját pénzükből javíttathatják azokat, vagy gazdasági totálkár esetén vehetnek helyettük másikat. Nincs garancia, nincs kártérítés.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!