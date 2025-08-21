Hírlevél

Rendkívüli

Újabb felkavaró részletek a brutális csecsemőgyilkosságról: megszólalt a család

mobil

Ön kitúrná a fesztivál pottyantós vécéjéből a mobilját?

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az emberek fele igen. Kiderült, hogy hol tart az emberiség a mobilfüggőségben.
A más cégeknek eszközvédelmi technológiákat kínáló D3O egy friss felmérésben humoros példákkal bizonyította, hogy a mobilok milyen mértékben váltak a mindennapok egyik legfontosabb kiegészítőjévé. Egy sokkoló adattal kezdve a megkérdezettek 38 százaléka hajlandó lenne egy napig nem enni, ha ez kellene ahhoz, hogy biztonságban tudhassa a mobilját.

Ebből még baj lehet, a mobil beázása és eltűnése is opció
Fotó: Holly Mandarich / Unsplash

A válaszok szerint sokan további kockázatos helyzetekbe is belemennének. Minden ötödik ember bevallotta, hogy lemászna a metrósínek közé a leejtett mobilért. Mások azt mondták, hogy a mobiljuk megmentése érdekében hajlandóak lennének teljesen felöltözve beugrani egy esküvő során a medencébe (59%), búvárkodnának szemeteskonténerben (56%), és kihalásznák a telefonjukat egy fesztivál mobilvécéjéből (54%).

A gyerek eltűnésénél is megrázóbb lehet a mobil elvesztése

A felmérés szerint több a válaszadók több mint fele inkább lekésne egy nemzetközi repülőjáratot, minthogy hátrahagyja a mobilját. Minden negyedik ember szerint a telefon elvesztése nagyobb megrázkódtatás, mint egy autóbaleset, vagy a gyermek rövid eltűnése a szupermarketben.

Óriási a mobilokhoz való kötődés: közel egyharmad vallotta be, hogy sírt már a mobilja miatt. 

Harmincnyolc százalék inkább a pénztárcáját veszítené el, mint telefonját, míg több mint 70 százalék szorongást és frusztrációt él át az összetörése után.

