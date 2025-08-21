Ön kitúrná a fesztivál pottyantós vécéjéből a mobilját?

A más cégeknek eszközvédelmi technológiákat kínáló D3O egy friss felmérésben humoros példákkal bizonyította, hogy a mobilok milyen mértékben váltak a mindennapok egyik legfontosabb kiegészítőjévé. Egy sokkoló adattal kezdve a megkérdezettek 38 százaléka hajlandó lenne egy napig nem enni, ha ez kellene ahhoz, hogy biztonságban tudhassa a mobilját.

Ebből még baj lehet, a mobil beázása és eltűnése is opció

Fotó: Holly Mandarich / Unsplash

A válaszok szerint sokan további kockázatos helyzetekbe is belemennének. Minden ötödik ember bevallotta, hogy lemászna a metrósínek közé a leejtett mobilért. Mások azt mondták, hogy a mobiljuk megmentése érdekében hajlandóak lennének teljesen felöltözve beugrani egy esküvő során a medencébe (59%), búvárkodnának szemeteskonténerben (56%), és kihalásznák a telefonjukat egy fesztivál mobilvécéjéből (54%).