Csúnyán átverte a vevőket a világhírű mobilgyártó

Kínos botrányt robbantott ki az ipari dizájnú telefonokban és kiegészítőkben utazó Nothing körül az Android Authority mobilos szakoldal. A tudomására jutott, hogy a mobilgyártó minimum Új-Zélandon olyan fotókkal reklámozta a Nothing Phone (3) mobiljának a kamerás képességeit, amelyek nem a telefonnal készültek, a sajtósai a Stills webhelyről licencelték az illusztrációkat.

Átverte a vevőket a demonstrációs mobilokon futó appal a mobilgyártó

Fotó: Nothing

A megtévesztő fotók a Nothing bolti demonstrációs célra kitalált mobilappjában tűntek fel. „Ítélkezz magad. Ezeket a képeket a közösségünk készítette a Phone (3)-mal” – áll a mobilapp egyik szekciójának a címsorában.

Alatta pedig öt olyan profi fotós által készített kép látható, amelyeket a Stills fotóplatformról licenceltek a gyártó sajtósai.

Elérték a mobilgyártó botrányában érintett egyik fotóst

A csalást nem lehet letagadni. Az Android Authority nem csak a képek forrását találta meg, de sikerült elérnie az egyik fotóst, az autólámpás képet készített Roman Foxot. A férfi szerint a fotót még 2023-ban lőtte Párizsban, és egy Fujifilm X-H2s fényképezőgépet használt. Ez megmagyarázza a fotó remek minőségét, egy profi kameráról van szó, ami lencsék és egyebek nélkül is bruttó egymillió forintba kerül.

Nagyon fontos számunkra, hogy pontosan reprezentáljuk a termékeink képességeit. A Phone (3) demonstrációs egységeket frissítjük, hogy csak a Phone (3)-mal készült képeket mutassanak

– reagált a botrányra a Nothing szóvivője.

Egy bocsánatkérést ilyenkor illik belefűzni a reakcióba, ha másért nem, akkor puszta udvariasságból.

