Korlátozná egy város, hogy mennyit mobilozhatnak a lakók

A modern világban a települések lépten-nyomon egyéni szabályozásokkal avatkoznak bele a polgárok életébe. Viszont kevés mer olyan ötlettel előállni, mint a 69 ezer fős Toyoake képviselő-testülete: a japán város önkormányzata napi két órára limitálná a lakosság mobilozását, bár a tanulás és a munkavégzés miatt történő telefonhasználat nem számítana bele a napi időkeretbe.

A város szerint a felnőtt és a fiatal lakókra is aggasztó hatása van a túlzott mobilozásnak

A jelenlegi álláspont szerint a javaslat októberben kerülhet elfogadásra, de ha meg is szavazzák, akkor a lakosok semmilyen módon sem lesznek büntethetőek a szabály megsértéséért. A képviselő-testület célját ténylegesen a figyelemfelkeltés jelenti: azt szeretnék, ha a lakók jobban átgondolnák, hogy mennyi időt töltenek a képernyők előtt.

Tönkreteszi a polgárokat a túl sok mobilozás

Masafumi Koki polgármester hangsúlyozta, hogy a szabály nem sérti a lakók jogait, sokkal inkább egy irányadó ajánlás, amely arra ösztönözheti a családokat, hogy közösen beszéljék át a digitális eszközhasználatukat.

A városvezetés szerint a lépésre azért van szükség, mert egyre több diák marad ki az iskolából a mobilfüggőség miatt, a felnőttek pedig gyakran az alvást és a családi együttléteket áldozzák fel a folyamatos görgetésért.

A helyiek véleménye megoszlik: a konzultáció idején beérkezett több mint 120 visszajelzés 80 százaléka ellenezte a javaslatot, sokan túlzónak tartják a korlátozást. Ugyanakkor akadtak támogatók is, akik szerint a japán város példát mutathat az egész ország számára a digitális egyensúly megteremtésében.

